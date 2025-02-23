Драники без жира и с хрустящей корочкой — секрет, о котором мало кто знает

Чтобы драники получились хрустящими и не разваливались, лучше использовать крахмалистые сорта картофеля. Они помогут тесту стать более однородным, а сами оладьи — нежными внутри и румяными снаружи.
Телеврач Александр Мясников рекомендует не чистить картофель, а натирать его прямо с кожурой. В ней содержится много калия, который полезен для организма. Особенно этот совет актуален для тех, кто принимает мочегонные препараты — картофельная кожура станет отличной альтернативой сухофруктам.
Если картофель сам по себе крахмалистый, муку можно не добавлять. Но для улучшения текстуры и разнообразия вкуса можно использовать не только пшеничную, но и гречневую, кукурузную, ржаную или соевую муку.
Если хотите снизить жирность блюда, замените половину картофеля кабачком (50/50). Готовьте их в духовке на противне, слегка смазанном растительным маслом.
Для жарки лучше использовать растительное масло, но в конце добавить немного сливочного. Это придаст драникам более насыщенный вкус.
Разогревайте сковороду перед приготовлением. Драники нужно выкладывать только на хорошо разогретую поверхность, чтобы они не впитывали масло и не прилипали.
Картофельные оладьи — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской, украинской, русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.
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