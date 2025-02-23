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Драники без жира и с хрустящей корочкой — секрет, о котором мало кто знает

1:29
Еда

Чтобы драники получились хрустящими и не разваливались, лучше использовать крахмалистые сорта картофеля. Они помогут тесту стать более однородным, а сами оладьи — нежными внутри и румяными снаружи.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Очищать или нет

Телеврач Александр Мясников рекомендует не чистить картофель, а натирать его прямо с кожурой. В ней содержится много калия, который полезен для организма. Особенно этот совет актуален для тех, кто принимает мочегонные препараты — картофельная кожура станет отличной альтернативой сухофруктам.

Добавлять ли муку

Если картофель сам по себе крахмалистый, муку можно не добавлять. Но для улучшения текстуры и разнообразия вкуса можно использовать не только пшеничную, но и гречневую, кукурузную, ржаную или соевую муку.

Как сделать драники менее калорийными

Если хотите снизить жирность блюда, замените половину картофеля кабачком (50/50). Готовьте их в духовке на противне, слегка смазанном растительным маслом.

Какое масло выбрать

Для жарки лучше использовать растительное масло, но в конце добавить немного сливочного. Это придаст драникам более насыщенный вкус.

Главное правило жарки

Разогревайте сковороду перед приготовлением. Драники нужно выкладывать только на хорошо разогретую поверхность, чтобы они не впитывали масло и не прилипали.

Уточнения

Картофельные оладьи — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской, украинской, русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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