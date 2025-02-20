Кишечник будет работать как часы: добавьте в рацион этот красный овощ

Красный лук содержит антоцианы, придающие ему его яркий цвет. Но это не единственное, что отличает его от других овощей. О полезных свойствах красного лука поделился диетолог Михаил Гинзбург.
В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист отметил, что потребление красного лука благоприятно влияет на иммунную систему.
Врач отметил, что все, что укрепляет и стабилизирует мембраны иммунных клеток, повышая их устойчивость к повреждениям, способствует укреплению иммунитета.
Этот овощ также положительно сказывается на здоровье печени. Кроме того, в луке содержатся фитонциды, которые обеспечивают антибактериальные свойства и улучшают функцию кишечника.
Наконец, красный лук способствует снижению уровня холестерина в крови и является отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
"Практически на 17% снижается риск развития рака кишечника у тех, кто лук употребляет регулярно", — добавил доктор Сергей Агапкин.
Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.
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