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Кишечник будет работать как часы: добавьте в рацион этот красный овощ

1:08
Еда

Красный лук содержит антоцианы, придающие ему его яркий цвет. Но это не единственное, что отличает его от других овощей. О полезных свойствах красного лука поделился диетолог Михаил Гинзбург.

Резка лука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Резка лука

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист отметил, что потребление красного лука благоприятно влияет на иммунную систему.

Врач отметил, что все, что укрепляет и стабилизирует мембраны иммунных клеток, повышая их устойчивость к повреждениям, способствует укреплению иммунитета.

Этот овощ также положительно сказывается на здоровье печени. Кроме того, в луке содержатся фитонциды, которые обеспечивают антибактериальные свойства и улучшают функцию кишечника.

Наконец, красный лук способствует снижению уровня холестерина в крови и является отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

"Практически на 17% снижается риск развития рака кишечника у тех, кто лук употребляет регулярно", — добавил доктор Сергей Агапкин.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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