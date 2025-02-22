Быстрый рецепт ароматных творожных булочек: лучший способ покорить сердце любимого

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите порадовать близкого человека, приготовьте ароматные булочки. Это не займёт много времени и усилий, а получаются они мягкими и нежными!

Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Булочки

Для начала соберите все необходимые ингредиенты:

250 грамм творога,

250 грамм муки,

3 яйца,

60 грамм сахара,

1 столовую ложку молока,

2 столовые ложки растительного масла,

разрыхлитель,

ванильный сахар,

щепотку соли.

Приготовление

Начните с того, что смешайте творог, сахар, масло и соль. Затем добавьте яйца и взбейте всё блендером до однородной консистенции. После этого всыпьте муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте. Разделите тесто на 12 равных частей и сформируйте из них шарики. Смажьте заготовки смесью из молока и желтка, посыпьте ванильным сахаром и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20–25 минут.

В результате у вас получатся мягкие и воздушные булочки, которыми так приятно поделиться с

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

