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Быстрый рецепт ароматных творожных булочек: лучший способ покорить сердце любимого

1:09
Еда

Если вы хотите порадовать близкого человека, приготовьте ароматные булочки. Это не займёт много времени и усилий, а получаются они мягкими и нежными!

Булочки
Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Булочки

Для начала соберите все необходимые ингредиенты:

  • 250 грамм творога,
  • 250 грамм муки,
  • 3 яйца,
  • 60 грамм сахара,
  • 1 столовую ложку молока,
  • 2 столовые ложки растительного масла,
  • разрыхлитель,
  • ванильный сахар,
  • щепотку соли.

Приготовление

  1. Начните с того, что смешайте творог, сахар, масло и соль.
  2. Затем добавьте яйца и взбейте всё блендером до однородной консистенции.
  3. После этого всыпьте муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
  4. Разделите тесто на 12 равных частей и сформируйте из них шарики.
  5. Смажьте заготовки смесью из молока и желтка, посыпьте ванильным сахаром и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20–25 минут.

В результате у вас получатся мягкие и воздушные булочки, которыми так приятно поделиться с 

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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