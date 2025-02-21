Хитрость с картофелем: как уменьшить запах рыбы во время жарки

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Во время жарки рыбы часто появляется сильный запах, который может распространиться по всему дому. Чтобы уменьшить его, можно использовать картофель.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ жареная рыба

Суть метода заключается в том, что картофель способен поглощать неприятные запахи благодаря своему особому составу.

Для этого нужно взять несколько картофелин среднего размера, очистить их и тщательно промыть холодной водой. Затем картофель нарезают на крупные куски, чтобы они не подгорели и успели впитать аромат. Когда рыба начнёт источать запах, добавьте нарезанный картофель на сковороду рядом с ней. Картофель должен быть рядом с источником запаха, чтобы эффективно его поглощать. Продолжайте жарить рыбу до готовности, периодически переворачивая картофель, чтобы он прогревался равномерно. Картофель будет впитывать запах рыбы, уменьшая его концентрацию в воздухе. Когда рыба будет готова, удалите картофель со сковороды. Он больше не пригоден для употребления, так как впитал все нежелательные запахи.

Теперь можно подавать рыбу к столу, наслаждаясь приятным ароматом в доме.

Этот простой метод поможет сделать процесс приготовления рыбы более приятным, избавив вас от лишних запахов и создав уютную атмосферу на кухне.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.



Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра).

