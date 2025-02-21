Хитрость с картофелем: как уменьшить запах рыбы во время жарки

Во время жарки рыбы часто появляется сильный запах, который может распространиться по всему дому. Чтобы уменьшить его, можно использовать картофель.
Суть метода заключается в том, что картофель способен поглощать неприятные запахи благодаря своему особому составу.
Теперь можно подавать рыбу к столу, наслаждаясь приятным ароматом в доме.
Этот простой метод поможет сделать процесс приготовления рыбы более приятным, избавив вас от лишних запахов и создав уютную атмосферу на кухне.
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра).
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