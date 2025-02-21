Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Медовик — один из самых любимых десертов в России, с историей, уходящей вглубь веков. Изначально этот торт состоял из медовых коржей, пропитанных нежным сметанным кремом. Сегодня существует множество вариаций этого классического рецепта, но его основа остаётся неизменной.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт

Мы предлагаем простой и проверенный способ приготовления медовика, который порадует вас своей мягкостью и воздушностью. Особенность нашего рецепта — отсутствие необходимости раскатывать и выпекать коржи по отдельности, что значительно упрощает процесс. Благодаря сливочной пропитке торт получается невероятно нежным, вкусным и лёгким.

Ингредиенты для коржей:

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 г

Ванильный сахар — 10 г

Соль — щепотка

Мёд — 70 г

Сливочное масло — 60 г

Мука — 150 г

Сода — 1 ч. л.

Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.

Ингредиенты для крема:

Сливки (33%) — 200 г

Сметана — 100 г

Сахарная пудра — 70 г

Приготовление коржей:

Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до лёгкой пены. Добавьте жидкий мёд и растопленное сливочное масло, перемешайте до однородности. Просейте муку и замесите эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам. Гасите соду уксусом или лимонным соком и добавляйте в тесто, перемешивая до однородности. Застелите противень пергаментом, смажьте маслом и вылейте тесто, равномерно распределив его по поверхности. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут. Остудите и разрежьте на три коржа, каждый из которых разделите ещё на два тонких слоя. Итого у вас выйдет 6 коржей. Приготовление крема: охлаждённые сливки и сметану соедините в миске, добавьте сахарную пудру. Взбивайте миксером до получения густого и пышного крема, примерно 7-8 минут. Сборка торта: промажьте каждый корж 2 ст. л. крема. Измельчите обрезки коржей в крошку и посыпьте ею поверхность торта. По желанию украсьте грецкими орехами. Уберите торт в холодильник для пропитки на 3-4 часа.

Приятного аппетита! Этот нежный медовик с ароматным вкусом станет настоящим украшением вашего стола.

Уточнения

Медовик — торт, распространённый в странах бывшего СССР.

