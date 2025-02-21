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Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей

2:40
Еда

Медовик — один из самых любимых десертов в России, с историей, уходящей вглубь веков. Изначально этот торт состоял из медовых коржей, пропитанных нежным сметанным кремом. Сегодня существует множество вариаций этого классического рецепта, но его основа остаётся неизменной.

Торт
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт

Мы предлагаем простой и проверенный способ приготовления медовика, который порадует вас своей мягкостью и воздушностью. Особенность нашего рецепта — отсутствие необходимости раскатывать и выпекать коржи по отдельности, что значительно упрощает процесс. Благодаря сливочной пропитке торт получается невероятно нежным, вкусным и лёгким.

Ингредиенты для коржей:

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Соль — щепотка
  • Мёд — 70 г
  • Сливочное масло — 60 г
  • Мука — 150 г
  • Сода — 1 ч. л.
  • Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.

Ингредиенты для крема:

  • Сливки (33%) — 200 г
  • Сметана — 100 г
  • Сахарная пудра — 70 г

Приготовление коржей:

  1. Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до лёгкой пены.
  2. Добавьте жидкий мёд и растопленное сливочное масло, перемешайте до однородности.
  3. Просейте муку и замесите эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам.
  4. Гасите соду уксусом или лимонным соком и добавляйте в тесто, перемешивая до однородности.
  5. Застелите противень пергаментом, смажьте маслом и вылейте тесто, равномерно распределив его по поверхности.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут. Остудите и разрежьте на три коржа, каждый из которых разделите ещё на два тонких слоя. Итого у вас выйдет 6 коржей.
  7. Приготовление крема: охлаждённые сливки и сметану соедините в миске, добавьте сахарную пудру. Взбивайте миксером до получения густого и пышного крема, примерно 7-8 минут.
  8. Сборка торта: промажьте каждый корж 2 ст. л. крема. Измельчите обрезки коржей в крошку и посыпьте ею поверхность торта.
  9. По желанию украсьте грецкими орехами.
  10. Уберите торт в холодильник для пропитки на 3-4 часа.

Приятного аппетита! Этот нежный медовик с ароматным вкусом станет настоящим украшением вашего стола.

Уточнения

Медовик торт, распространённый в странах бывшего СССР. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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