Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей

Медовик — один из самых любимых десертов в России, с историей, уходящей вглубь веков. Изначально этот торт состоял из медовых коржей, пропитанных нежным сметанным кремом. Сегодня существует множество вариаций этого классического рецепта, но его основа остаётся неизменной.
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Торт
Мы предлагаем простой и проверенный способ приготовления медовика, который порадует вас своей мягкостью и воздушностью. Особенность нашего рецепта — отсутствие необходимости раскатывать и выпекать коржи по отдельности, что значительно упрощает процесс. Благодаря сливочной пропитке торт получается невероятно нежным, вкусным и лёгким.
Ингредиенты для коржей:
Яйца — 2 шт.
Сахар — 100 г
Ванильный сахар — 10 г
Соль — щепотка
Мёд — 70 г
Сливочное масло — 60 г
Мука — 150 г
Сода — 1 ч. л.
Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
Ингредиенты для крема:
Сливки (33%) — 200 г
Сметана — 100 г
Сахарная пудра — 70 г
Приготовление коржей:
Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до лёгкой пены.
Добавьте жидкий мёд и растопленное сливочное масло, перемешайте до однородности.
Просейте муку и замесите эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам.
Гасите соду уксусом или лимонным соком и добавляйте в тесто, перемешивая до однородности.
Застелите противень пергаментом, смажьте маслом и вылейте тесто, равномерно распределив его по поверхности.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут. Остудите и разрежьте на три коржа, каждый из которых разделите ещё на два тонких слоя. Итого у вас выйдет 6 коржей.
Приготовление крема: охлаждённые сливки и сметану соедините в миске, добавьте сахарную пудру. Взбивайте миксером до получения густого и пышного крема, примерно 7-8 минут.
Сборка торта: промажьте каждый корж 2 ст. л. крема. Измельчите обрезки коржей в крошку и посыпьте ею поверхность торта.
По желанию украсьте грецкими орехами.
Уберите торт в холодильник для пропитки на 3-4 часа.
Приятного аппетита! Этот нежный медовик с ароматным вкусом станет настоящим украшением вашего стола.
Уточнения
Медовик — торт, распространённый в странах бывшего СССР.