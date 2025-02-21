Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прохор Шаляпин восхитился 60-летней Машей Распутиной
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Ваш питомец может заразиться глистами, просто пройдя по квартире — вот как это происходит
Новая функция "2ГИС" позволяет делиться геолокацией с друзьями
Сколько времени и денег уйдёт на кур? Реальная картина для начинающих
Забудьте о дорогой химии: этот копеечный состав растворит старый жир на пластике за считанные часы
Чай, который вы пьёте, испорчен с первой секунды: вы будете удивлены
Возвращение западных компаний возможно только на выгодных для РФ условиях
Эффективные методы борьбы с тлей: убираем вредителей за день без химии

Как сделать лук менее горьким: два эффективных способа для каждой хозяйки

1:48
Еда

Лук — важный компонент многих блюд, но его специфический вкус иногда может испортить общую гармонию вкуса, особенно в салатах или других блюдах. Существует два простых способа, которые помогут смягчить и улучшить вкус лука: использование лимонного сока или микроволновки.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук
  1. Лимонный сок не только нейтрализует горечь, но и добавляет легкую цитрусовую нотку, которая гармонично сочетается с различными блюдами. Нарежьте лук согласно рецепту — кольцами, полукольцами или кубиками. Поместите его в миску, добавьте немного свежевыжатого лимонного сока и аккуратно перемешайте. Оставьте лук на 5-10 минут, затем промойте холодной водой, чтобы удалить лишнюю кислоту, или используйте сразу. Этот метод особенно рекомендуется для салатов.
  2. Если нужно быстро избавиться от горечи, можно воспользоваться микроволновкой. Положите нарезанный лук в глубокую тарелку, добавьте немного воды (чтобы она слегка покрывала дно) и нагревайте на максимальной мощности в течение 15 секунд. Затем слейте воду и, при необходимости, промойте лук.
  3. Для сохранения максимального количества витаминов можно обойтись без воды. Положите нарезанный лук в тарелку и нагревайте в микроволновке на максимальной мощности в течение 10 секунд. Этот метод делает лук более мягким, не изменяя его текстуру, что особенно удобно для салатов и холодных блюд.

Эти простые приемы помогут быстро подготовить лук к приготовлению, придавая ему более нежный и приятный вкус. Выбирайте метод, который лучше всего подходит для вашего блюда, и наслаждайтесь его вкусом!

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ксения Бородина высказалась о разводе Ирины Пинчук: всё бывает в семье
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о разводе Ирины Пинчук: всё бывает в семье Аудио 
The Daily Reckoning: Россия удачно обменяла доллары на золото
Экономика и бизнес
The Daily Reckoning: Россия удачно обменяла доллары на золото Аудио 
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Домашние животные
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Последние материалы
Ваш питомец может заразиться глистами, просто пройдя по квартире — вот как это происходит
Новая функция "2ГИС" позволяет делиться геолокацией с друзьями
Сколько времени и денег уйдёт на кур? Реальная картина для начинающих
Забудьте о дорогой химии: этот копеечный состав растворит старый жир на пластике за считанные часы
Чай, который вы пьёте, испорчен с первой секунды: вы будете удивлены
Возвращение западных компаний возможно только на выгодных для РФ условиях
Эффективные методы борьбы с тлей: убираем вредителей за день без химии
Элита Рунета в 2024 году: названы интернет-бренды, которые стоят миллиарды
Духовные практики, которые считались противоположными, оказались почти идентичными
Автомат для комфорта, механика для души — в чем секрет выбора профи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.