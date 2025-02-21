Вкусные медовые пряники: готовим дома и экономим, на магазинные даже не смотрим

В магазинах можно найти множество видов пряников, но домашняя выпечка всегда будет особенной. Попробуйте приготовить их сами — это проще, чем кажется.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пряники

Ингредиенты:

Сахар — 100 г;

Куриные яйца — 2 шт.;

Пшеничная мука — 2 стакана;

Мед — 2 ст. л.;

Сода — 1 ч. л.;

Сахарная пудра — 150 г;

Яичный белок — 1 шт.

Приготовление

В небольшой кастрюле смешайте мед, сахар и два яйца. Добавьте соду и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте, пока масса не станет однородной пеной. Постепенно добавляйте муку и замешивайте тесто. Раскатайте его и вырежьте пряники с помощью формочки. Выложите их на пергаментную бумагу. Выпекайте пряники в разогретой до 180 °C духовке в течение 8 минут. Пока они остывают, приготовьте глазурь. Взбейте яичный белок с сахарной пудрой до получения густой массы. Покройте пряники глазурью и дайте ей застыть. Ваши домашние пряники готовы! Приятного аппетита!

Уточнения

Пря́ник (пря́ник, пря́нец, пря́ничек, перник) — мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста; печенье на меду или сахаре с пряностями.

