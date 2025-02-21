Вкусные медовые пряники: готовим дома и экономим, на магазинные даже не смотрим
В магазинах можно найти множество видов пряников, но домашняя выпечка всегда будет особенной. Попробуйте приготовить их сами — это проще, чем кажется.
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Пряники
Ингредиенты:
- Сахар — 100 г;
- Куриные яйца — 2 шт.;
- Пшеничная мука — 2 стакана;
- Мед — 2 ст. л.;
- Сода — 1 ч. л.;
- Сахарная пудра — 150 г;
- Яичный белок — 1 шт.
Приготовление
- В небольшой кастрюле смешайте мед, сахар и два яйца. Добавьте соду и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте, пока масса не станет однородной пеной.
- Постепенно добавляйте муку и замешивайте тесто. Раскатайте его и вырежьте пряники с помощью формочки. Выложите их на пергаментную бумагу.
- Выпекайте пряники в разогретой до 180 °C духовке в течение 8 минут.
- Пока они остывают, приготовьте глазурь. Взбейте яичный белок с сахарной пудрой до получения густой массы.
- Покройте пряники глазурью и дайте ей застыть. Ваши домашние пряники готовы! Приятного аппетита!
Уточнения
Пря́ник (пря́ник, пря́нец, пря́ничек, перник) — мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста; печенье на меду или сахаре с пряностями.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру