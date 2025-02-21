Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристам рекомендуют отказаться от походов в горы в ближайшие дни
Корица спасёт вашу рассаду от болезней — простой и безопасный способ
Чем полезен орляк: лечебные и экосистемные свойства
Boeing планирует вернуться в Россию
Приучаем кошку к переноске: неожиданный трюк, который творит чудеса
Хрустящий тост, нежный сыр, свежий огурец – завтрак, который захочется повторять каждое утро
Родители спорят, ГАИ советует: где в машине самое безопасное место для ребенка
Римляне чеканили деньги, которые их убивали: история с неожиданным поворотом
Почему мы не можем жить без дезодоранта? Рекламная кампания, которая всё изменила

Вкусные медовые пряники: готовим дома и экономим, на магазинные даже не смотрим

Еда

В магазинах можно найти множество видов пряников, но домашняя выпечка всегда будет особенной. Попробуйте приготовить их сами — это проще, чем кажется.

Пряники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пряники

Ингредиенты:

  • Сахар — 100 г;
  • Куриные яйца — 2 шт.;
  • Пшеничная мука — 2 стакана;
  • Мед — 2 ст. л.;
  • Сода — 1 ч. л.;
  • Сахарная пудра — 150 г;
  • Яичный белок — 1 шт.

Приготовление

  1. В небольшой кастрюле смешайте мед, сахар и два яйца. Добавьте соду и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте, пока масса не станет однородной пеной.
  2. Постепенно добавляйте муку и замешивайте тесто. Раскатайте его и вырежьте пряники с помощью формочки. Выложите их на пергаментную бумагу.
  3. Выпекайте пряники в разогретой до 180 °C духовке в течение 8 минут.
  4. Пока они остывают, приготовьте глазурь. Взбейте яичный белок с сахарной пудрой до получения густой массы.
  5. Покройте пряники глазурью и дайте ей застыть. Ваши домашние пряники готовы! Приятного аппетита!

Уточнения

Пря́ник (пря́ник, пря́нец, пря́ничек, перник) — мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста; печенье на меду или сахаре с пряностями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера
Авто
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера Аудио 
Медведи, которых предала природа: редкий вид вымирает по неожиданной причине
Домашние животные
Медведи, которых предала природа: редкий вид вымирает по неожиданной причине
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Последние материалы
Корица спасёт вашу рассаду от болезней — простой и безопасный способ
Чем полезен орляк: лечебные и экосистемные свойства
Boeing планирует вернуться в Россию
Приучаем кошку к переноске: неожиданный трюк, который творит чудеса
Вкусные медовые пряники: готовим дома и экономим, на магазинные даже не смотрим
Хрустящий тост, нежный сыр, свежий огурец – завтрак, который захочется повторять каждое утро
Родители спорят, ГАИ советует: где в машине самое безопасное место для ребенка
Римляне чеканили деньги, которые их убивали: история с неожиданным поворотом
Почему мы не можем жить без дезодоранта? Рекламная кампания, которая всё изменила
Зависимость от ИИ: чем это может закончиться для человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.