Этот способ хранения сделает ваш имбирь свежим в любое время

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Имбирь — универсальный продукт, который можно добавлять в чай, мясные блюда, выпечку и супы. Но как выбрать свежий корень, правильно его хранить и быстро чистить? Эти лайфхаки помогут вам сэкономить время и сохранить максимум пользы.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ имбирь

Как выбрать свежий имбирь

Чтобы корень оставался пригодным для использования как можно дольше, важно изначально выбрать качественный продукт. В магазине или на рынке обращайте внимание на структуру кожуры:

Свежий имбирь плотный, упругий, без морщин и признаков усыхания.

Если кожура слишком сухая и сморщенная, значит, продукт уже залежался.

Хороший имбирь должен иметь яркий, пряный аромат.

Как правильно хранить имбирь

Свежий имбирь лучше всего хранить в холодильнике:

Если корень целый, поместите его в герметичный пакет или контейнер и уберите в отдел для овощей. Так он сохранит свежесть до трёх недель.

Уже очищенный и нарезанный имбирь можно также сложить в пакет, но срок хранения сокращается до двух недель.

Для более длительного хранения можно заморозить корень. В таком виде он сохранит все полезные свойства на несколько месяцев.

Как легко очистить имбирь

Чистить имбирь удобнее всего с помощью обычной ложки. Этот метод позволяет снять кожуру тонким слоем, не теряя полезной мякоти. Просто соскребайте кожуру ложкой движениями сверху вниз. Если корень слишком твёрдый, можно использовать нож для овощей.

Теперь, зная эти хитрости, вы сможете хранить имбирь дольше и использовать его без лишних сложностей!

Уточнения

Имбирь — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae). В русском языке часто называется просто имбирь; имбирём называют также сырые или переработанные корневища растения.



