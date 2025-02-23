Этот способ хранения сделает ваш имбирь свежим в любое время

Имбирь — универсальный продукт, который можно добавлять в чай, мясные блюда, выпечку и супы. Но как выбрать свежий корень, правильно его хранить и быстро чистить? Эти лайфхаки помогут вам сэкономить время и сохранить максимум пользы.
Чтобы корень оставался пригодным для использования как можно дольше, важно изначально выбрать качественный продукт. В магазине или на рынке обращайте внимание на структуру кожуры:
Свежий имбирь лучше всего хранить в холодильнике:
Чистить имбирь удобнее всего с помощью обычной ложки. Этот метод позволяет снять кожуру тонким слоем, не теряя полезной мякоти. Просто соскребайте кожуру ложкой движениями сверху вниз. Если корень слишком твёрдый, можно использовать нож для овощей.
Теперь, зная эти хитрости, вы сможете хранить имбирь дольше и использовать его без лишних сложностей!
Имбирь — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae). В русском языке часто называется просто имбирь; имбирём называют также сырые или переработанные корневища растения.
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