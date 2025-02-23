Без белка никуда — какое молоко действительно питательное

Сегодня в магазинах можно найти десятки видов молока — от привычного коровьего до всевозможных растительных заменителей. Каждый вариант имеет свою питательную ценность, но если речь идёт о содержании белка, выбор становится очевидным. Какое молоко действительно питательное, а какое почти не приносит организму никакой пользы?
Исследования подтверждают, что коровье молоко содержит самый биодоступный белок. Это значит, что организм легко усваивает его и получает полный набор незаменимых аминокислот, необходимых для роста и восстановления тканей.
Кроме белка, коровье молоко богато:
Благодаря такому составу коровье молоко остаётся одним из самых питательных продуктов в рационе человека.
Растительное молоко выбирают по разным причинам: из-за непереносимости лактозы, веганского образа жизни или вкусовых предпочтений. Однако не все его виды могут конкурировать с коровьим по содержанию белка.
Тем, кто хочет получать достаточное количество белка, но не употребляет коровье молоко, стоит обратить внимание на:
Эти виды растительного молока действительно могут стать хорошей заменой для тех, кто следит за уровнем белка в рационе.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу.
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