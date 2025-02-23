Без белка никуда — какое молоко действительно питательное

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня в магазинах можно найти десятки видов молока — от привычного коровьего до всевозможных растительных заменителей. Каждый вариант имеет свою питательную ценность, но если речь идёт о содержании белка, выбор становится очевидным. Какое молоко действительно питательное, а какое почти не приносит организму никакой пользы?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молочные продукты

Коровье молоко — главный источник белка и не только

Исследования подтверждают, что коровье молоко содержит самый биодоступный белок. Это значит, что организм легко усваивает его и получает полный набор незаменимых аминокислот, необходимых для роста и восстановления тканей.

Кроме белка, коровье молоко богато:

Кальцием, который укрепляет кости и зубы

Витамином D, улучшающим усвоение кальция и поддерживающим иммунитет

Фосфором, который важен для обменных процессов

Витамином B12, участвующим в образовании красных кровяных клеток

Благодаря такому составу коровье молоко остаётся одним из самых питательных продуктов в рационе человека.

А что с растительными заменителями

Растительное молоко выбирают по разным причинам: из-за непереносимости лактозы, веганского образа жизни или вкусовых предпочтений. Однако не все его виды могут конкурировать с коровьим по содержанию белка.

Миндальное и овсяное молоко — содержат менее 1 г белка на порцию, поэтому не могут быть полноценной заменой животному молоку.

Кокосовое молоко — практически не содержит белка, но богато жирами.

Рисовое молоко — тоже не отличается высоким содержанием белка, зато легко усваивается.

Какое растительное молоко выбрать, если нужен белок

Тем, кто хочет получать достаточное количество белка, но не употребляет коровье молоко, стоит обратить внимание на:

Соевое молоко — содержит до 7 г белка на стакан, что делает его лучшей альтернативой.

Гороховое молоко — может содержать до 8 г белка, а по аминокислотному составу близко к коровьему.

Эти виды растительного молока действительно могут стать хорошей заменой для тех, кто следит за уровнем белка в рационе.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу.



