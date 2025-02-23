Всю жизнь думал, что в семечках есть витамин D — правда оказалась другой

Многие уверены, что семечки содержат витамин D и помогают восполнить его недостаток в организме. Однако это не так. Несмотря на богатый состав, семечки не могут служить источником этого важного нутриента.
Диетолог Адити Прабху отмечает, что в семенах подсолнечника действительно много полезных веществ:
Но витамина D в семечках нет.
Этот витамин вырабатывается в организме под воздействием солнца и содержится в продуктах животного происхождения:
Некоторые растительные продукты могут содержать витамин D, но только если они подвергались УФ-облучению. Это касается определенных видов грибов и водорослей, а также искусственно обогащенных продуктов, например, растительного молока.
Чтобы получить достаточно витамина D, важно не полагаться на семечки и включать в рацион проверенные источники.
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