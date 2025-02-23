Всю жизнь думал, что в семечках есть витамин D — правда оказалась другой

Многие уверены, что семечки содержат витамин D и помогают восполнить его недостаток в организме. Однако это не так. Несмотря на богатый состав, семечки не могут служить источником этого важного нутриента.

Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ семечки

Что есть в семечках, а чего нет

Диетолог Адити Прабху отмечает, что в семенах подсолнечника действительно много полезных веществ:

Жирные кислоты поддерживают здоровье сердца

Магний важен для нервной системы

Витамин Е помогает коже и защищает клетки от старения

Но витамина D в семечках нет.

Где искать настоящий источник витамина D

Этот витамин вырабатывается в организме под воздействием солнца и содержится в продуктах животного происхождения:

Жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия)

Яйца

Молочные продукты

Некоторые растительные продукты могут содержать витамин D, но только если они подвергались УФ-облучению. Это касается определенных видов грибов и водорослей, а также искусственно обогащенных продуктов, например, растительного молока.

Чтобы получить достаточно витамина D, важно не полагаться на семечки и включать в рацион проверенные источники.