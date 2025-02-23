Я попробовал стейк из капусты — и больше не скучаю по мясу

Стейк из капусты — это не только оригинальное блюдо, но и настоящий суперфуд. Краснокочанная капуста богата витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, что делает её идеальным выбором для здорового питания.
Этот овощ — кладезь полезных веществ. Он защищает клетки от повреждений и снижает риск хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем.
Блюдо из краснокочанной капусты низкокалорийное, но при этом очень сытное. Это отличный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть без вреда для фигуры.
Готовится он очень просто:
После этого полезное и ароматное блюдо готово!
А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
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Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.