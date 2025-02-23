Я попробовал стейк из капусты — и больше не скучаю по мясу

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Стейк из капусты — это не только оригинальное блюдо, но и настоящий суперфуд. Краснокочанная капуста богата витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, что делает её идеальным выбором для здорового питания.

Фото: commons.wikimedia.org by AimeeJustice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ краснокочанная капуста

Чем полезна краснокачанная капуста

Этот овощ — кладезь полезных веществ. Он защищает клетки от повреждений и снижает риск хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем.

Антиоксиданты помогают организму бороться со свободными радикалами и замедляют процессы старения.

Витамин C укрепляет иммунитет и ускоряет заживление ран.

Клетчатка улучшает пищеварение и помогает поддерживать нормальный уровень холестерина.

Витамин K важен для здоровья костей и обладает противовоспалительным эффектом.

Идеально для тех, кто следит за фигурой

Блюдо из краснокочанной капусты низкокалорийное, но при этом очень сытное. Это отличный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть без вреда для фигуры.

Как приготовить стейк из капусты

Готовится он очень просто:

Разрежьте качан капусты на крупные кольца. Добавьте специи, немного масла. Запекайте в духовке, пока не появится румяная корочка.

После этого полезное и ароматное блюдо готово!

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



