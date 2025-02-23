Как приготовить замороженную говядину так, чтобы все просили добавки

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие привыкли размораживать мясо перед приготовлением, но это не всегда лучший вариант. Запекание говядины прямо из заморозки помогает сохранить текстуру и сочность. Главное — знать правильную температуру и время приготовления.

Запекание стейков и небольших кусков

Если готовите стейки или небольшие куски мяса, запекайте их при температуре 160-180°C. Увеличьте стандартное время приготовления примерно на 50%. Например, при массе 1,5 кг для степени прожарки "рейр" потребуется около 1 часа 40 минут, для "медиум-рейр" — 2 часа.

Готовим большое жаркое без разморозки

Крупные куски мяса требуют более деликатного подхода. Для запекания лучше использовать низкую температуру — 140-150°C и готовить несколько часов. Полностью замороженное жаркое может доходить в духовке до 6-8 часов.

Как получить идеальную корочку

Чтобы мясо не пересушилось, первые часы запекайте его в фольге, а за час до готовности снимите ее. Это позволит образоваться аппетитной корочке.

Контроль температуры — ключ к успеху

Лучший способ избежать пересушивания — использовать термометр для мяса:

Рейр (редкая прожарка) — 50-55°C

Медиум-рейр - 55-60°C

Медиум - 60-65°C

После приготовления обязательно дайте мясу "отдохнуть". Заверните его в фольгу и оставьте на 15-20 минут перед нарезкой. Это позволит сокам равномерно распределиться, делая мясо ещё мягче и вкуснее.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.



