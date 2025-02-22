Чеснок отпугнёт только вампиров и девушек, а этот овощ — многие болезни

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Красный лук — это не просто яркий ингредиент, способный украсить любое блюдо, но и настоящий суперфуд с множеством полезных свойств.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Резка лука

Красный лук — не просто овощ

Его яркий цвет обусловлен антоцианами, но дело не только в этом. Этот вид лука обладает мощными полезными свойствами, которые влияют на весь организм.

Укрепляет иммунитет

Диетолог Михаил Гинзбург отметил, что красный лук помогает стабилизировать мембраны иммунных клеток, делая их более устойчивыми к повреждениям. Это значит, что регулярное употребление этого овоща способствует укреплению иммунной системы.

Поддерживает печень и кишечник

Благодаря содержанию фитонцидов лук обладает антибактериальным действием, что улучшает работу кишечника и печени. Кроме того, он помогает снизить уровень вредного холестерина, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Снижает риск онкологии

Доктор Сергей Агапкин подчеркнул, что регулярное употребление красного лука снижает риск развития рака кишечника на 17%. Это делает его мощным натуральным средством профилактики.

Добавляя красный лук в свой рацион, можно не только разнообразить вкус блюд, но и значительно улучшить здоровье.

Уточнения

Лук ре́пчатый — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.



