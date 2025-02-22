Всегда покупал шаурму в размере XXL — теперь готовлю её дома, и вот почему

Шаурма и пицца — два популярных блюда, которые часто ассоциируются с быстрым перекусом. Но могут ли они быть частью здорового рациона или представляют угрозу для здоровья?
Шаурма может быть как полезным, так и вредным блюдом — всё зависит от качества мяса и соусов. Покупная версия часто содержит жирное, плохо прожаренное или несвежее мясо, что повышает риск отравления. Но если выбрать индейку или курицу, добавить свежие овощи и заменить жирные соусы на йогуртовые, шаурма станет вполне сбалансированным перекусом.
Диетолог Наталия Гридина отмечает:
"Можно сказать, что шаурма — самый полезный вид фастфуда, при условии, что вы не покупаете её в размере XXL".
Домашняя пицца на тонком тесте со свежими овощами, курицей или морепродуктами может быть хорошим источником клетчатки и витаминов. Однако, если в составе много сыра, колбасы и жирного теста, блюдо становится тяжелым и калорийным. Оптимальный вариант — контролировать порции и выбирать лёгкие начинки.
Оба блюда могут быть частью сбалансированного питания, если контролировать жирность и свежесть ингредиентов. Лучший способ сделать фастфуд полезнее — готовить его дома. А главное правило — умеренность.
Шаурма́ — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй.
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