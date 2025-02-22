Теперь ем блины только так — иначе вреда больше, чем пользы

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины — это вкусно, но во всём нужна мера. Особенно осторожными стоит быть людям с проблемами пищеварения. Оптимально наслаждаться этим угощением в первой половине дня и небольшими порциями.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Свежесть продуктов — главное правило

Испорченное молоко или просроченные яйца могут привести к серьёзному отравлению. Перед приготовлением обязательно проверяйте качество ингредиентов, особенно если они долго хранились в холодильнике.

Тщательная прожарка — защита от инфекций

Недостаточно прожаренные блины могут стать причиной кишечных заболеваний. Сковорода должна быть хорошо разогрета, а тесто — равномерно пропечённым с обеих сторон.

Меньше жира — легче для организма

Блины, утопающие в масле, — тяжёлая нагрузка для печени и поджелудочной железы. Используйте минимум жира для жарки и промакивайте готовые блины бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки.

Срок годности — не затягивайте с поеданием

Готовые блины хранятся в холодильнике не дольше суток. Перед подачей их лучше разогреть, чтобы избежать размножения бактерий.

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.



