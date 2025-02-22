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Когда я путешествовал, узнал этот секрет плова — теперь готовлю только так, и все в восторге

1:27
Еда

Многие уверены, что настоящий плов можно приготовить только в казане, но это не так. Современная кухня позволяет готовить его в любой посуде, главное — правильно подобрать ингредиенты. Конечно, плов, приготовленный на костре, будет отличаться по вкусу, но даже в домашних условиях можно добиться идеального результата.

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

Рис и морковь — важные нюансы

В классическом рецепте плова чаще всего используют девзиру — нешлифованный коричневый рис. Однако большинство хозяек готовят блюдо из белого круглозерного или длиннозерного риса. Это не делает плов хуже, но вкус заметно отличается. То же самое касается моркови: традиционно берут желтую, но в домашней версии чаще встречается привычная оранжевая.

Специи решают все

Настоящий плов невозможно представить без барбариса и зиры. Они придают блюду характерный вкус и аромат. Также можно добавить изюм, нут или кунжутное масло, чтобы усилить насыщенность вкуса.

Главное — не бояться экспериментировать

Шеф-повар Святослав Спиваков отмечает, что не стоит переживать, если плов получился не "по канону". Есть множество его разновидностей: самаркандский, шах-плов и другие. Главное — готовить по своему вкусу, не боясь отходить от традиций.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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