Наша семья готовит тушенку только так — всегда свежая, как будто только что приготовлена

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Ошибки в стерилизации могут стоить слишком дорого. Банки и крышки должны быть тщательно обработаны, а мясо — подвергнуто достаточной термической обработке. Оптимальный способ стерилизации — использование автоклава, который позволяет выдерживать нужную температуру и давление. Если этого не сделать, возрастает риск развития ботулизма — смертельно опасной инфекции.

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Качество мяса определяет срок хранения

Не каждое мясо подойдет для заготовки впрок. Только свежее, без признаков порчи, с плотной структурой гарантирует долговечность тушенки. Важно учитывать и пропорции: чем больше мяса и меньше жидкости в банке, тем дольше продукт сохранит свое качество. При этом мясо не должно соприкасаться с кислородом — это одна из причин преждевременной порчи.

Правильное хранение — залог долголетия тушенки

Даже идеально приготовленный продукт быстро испортится, если не соблюдать температурный режим. Оптимальное место для хранения — погреб, холодильник или прохладная кладовка без резких перепадов температуры. Оставить тушенку в тёплом коридоре дачного домика — значит, сократить её срок годности в разы.

Как понять, что тушенка испортилась

Перед употреблением важно внимательно осмотреть банку. Если крышка вздулась, цвет содержимого изменился или появился неприятный запах — продукт категорически нельзя есть. Это может привести к серьезному пищевому отравлению.

При соблюдении всех условий домашняя тушенка может храниться от нескольких месяцев до нескольких лет, сохраняя вкус и пользу.

Уточнения

Тушёное мясо — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку.



