Наша семья готовит тушенку только так — всегда свежая, как будто только что приготовлена

Ошибки в стерилизации могут стоить слишком дорого. Банки и крышки должны быть тщательно обработаны, а мясо — подвергнуто достаточной термической обработке. Оптимальный способ стерилизации — использование автоклава, который позволяет выдерживать нужную температуру и давление. Если этого не сделать, возрастает риск развития ботулизма — смертельно опасной инфекции.
Не каждое мясо подойдет для заготовки впрок. Только свежее, без признаков порчи, с плотной структурой гарантирует долговечность тушенки. Важно учитывать и пропорции: чем больше мяса и меньше жидкости в банке, тем дольше продукт сохранит свое качество. При этом мясо не должно соприкасаться с кислородом — это одна из причин преждевременной порчи.
Даже идеально приготовленный продукт быстро испортится, если не соблюдать температурный режим. Оптимальное место для хранения — погреб, холодильник или прохладная кладовка без резких перепадов температуры. Оставить тушенку в тёплом коридоре дачного домика — значит, сократить её срок годности в разы.
Перед употреблением важно внимательно осмотреть банку. Если крышка вздулась, цвет содержимого изменился или появился неприятный запах — продукт категорически нельзя есть. Это может привести к серьезному пищевому отравлению.
При соблюдении всех условий домашняя тушенка может храниться от нескольких месяцев до нескольких лет, сохраняя вкус и пользу.
Тушёное мясо — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!