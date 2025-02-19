Этот злак питательнее риса и киноа: вы о нем не знали

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Знаете ли вы, что существует злак, превосходящий по питательности рис и киноа, но малоизвестный широкой публике? Речь идет об амаранте — древнем псевдозлаке, который заслуживает особого внимания благодаря своим уникальным свойствам.

Фото: flickr.com by John Lambert Pearson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Амарант

Что такое амарант?

Амарант — растение из семейства Амарантовых, используемое в питании как зерно, хотя ботанически оно не относится к злакам. Его семена богаты белком высокого качества, содержащим все незаменимые аминокислоты, включая редкую для злаков лизин. Кроме того, амарант богат клетчаткой, кальцием, железом, магнием и антиоксидантами.

Пищевая ценность амаранта

В сравнении с другими популярными злаками, амарант выделяется высоким содержанием белка. На 100 граммов продукта приходится до 16 граммов белка, тогда как в рисе — около 7 граммов, а в киноа — примерно 14 граммов. Это делает амарант отличным выбором для вегетарианцев и спортсменов. Более того, амарант содержит больше кальция, чем молоко, что особенно важно для людей с непереносимостью лактозы. Низкий гликемический индекс амаранта способствует стабильному уровню сахара в крови, а высокое содержание клетчатки улучшает пищеварение и предотвращает запоры.

История и распространение

Амарант имеет древнюю историю, будучи основным продуктом питания у ацтеков, которые считали его священным и использовали в религиозных обрядах. Сегодня основные производители амаранта — Мексика, Перу, Боливия, Индия, Китай и США. В Мексике его выращивают преимущественно в штатах Пуэбла, Морелос и Тласкала. Устойчивость амаранта к неблагоприятным условиям, таким как бедные почвы и засуха, делает его перспективной культурой для регионов с суровым климатом.

Применение амаранта

Амарант универсален в кулинарии: его можно использовать в кашах, салатах, выпечке и даже в качестве загустителя для супов и соусов. Его листья также съедобны и содержат больше железа, чем шпинат. Благодаря своим питательным свойствам и устойчивости к различным климатическим условиям, амарант заслуживает большего внимания и может стать ценным дополнением к рациону.

Уточнения

Амара́нт или щири́ца (лат. Amaránthus, от др.-греч. ἀμάραντος - неувядающий) — широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия.



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