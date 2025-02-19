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Слоёный, нежный, тает во рту: готовим идеальный Наполеон по бабушкиному рецепту

3:08
Еда

Классический торт "Наполеон" — это не просто десерт, а настоящее произведение кулинарного искусства. Его воздушные слоёные коржи, пропитанные нежным заварным кремом, вызывают ностальгию по домашним праздникам и уютным семейным вечерам. Главное — соблюдать технологию, ведь идеальное слоёное тесто требует внимания и терпения.

Торт Наполеон
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт Наполеон

Ингредиенты (на 8 порций)

Для крема:

— Сливочное масло (комнатной температуры) — 300 г
— Молоко — 450 мл
— Сахар — 150 г
— Мука — 4 ч. л.
— Кукурузный крахмал — 3 ч. л.
— Ванильный сахар — 1 ч. л.

Для теста:

— Мука — 450 г
— Сливочное масло — 300 г
— Холодная вода — 180 мл
— Лимонный сок или уксус 6% — 1 ч. л.
— Соль — &frac14 ч. л.

Как приготовить торт "Наполеон"

1. Готовим тесто
Муку смешайте с солью. Холодное масло нарежьте кубиками, добавьте к муке и разотрите пальцами в неравномерную крошку. Воду смешайте с уксусом, постепенно влейте в мучную смесь и замесите тесто. Оно должно оставаться пластичным, но не слишком мягким. Разделите тесто на 8-10 частей, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.

2. Делаем заварной крем
В сотейнике смешайте муку, крахмал, сахар и ванильный сахар. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая. Поставьте на средний огонь и варите, пока крем не загустеет. Дайте ему покипеть 3-5 минут, затем перелейте в контейнер, накройте пищевой плёнкой и остудите.

3. Раскатываем и выпекаем коржи
Разогрейте духовку до 180-190 °C. Тесто раскатывайте между двумя листами бумаги в тонкие коржи (не толще 1,5 мм), наколите вилкой и выпекайте 7-12 минут до лёгкой золотистости. Остудите на решётке.

4. Взбиваем крем и собираем торт
В тёплую заварную основу (40 °C) вмешайте сливочное масло или взбейте его отдельно и соедините с охлаждённой кремовой массой.

Один из коржей измельчите в крошку. Оставшиеся коржи промажьте кремом, сложите стопкой, последний корж пока не покрывайте. Накройте торт пергаментом, придавите лёгким грузом и отправьте в холодильник на 8-16 часов.

5. Завершаем оформление
Перед подачей верхний корж промажьте кремом и присыпьте крошкой. Можно дополнительно украсить ягодами или сахарной пудрой.

Для более насыщенного вкуса дайте торту пропитаться в холодильнике всю ночь. А если хотите экспериментировать, попробуйте добавить в крем немного сгущённого молока — это придаст торту карамельные нотки.

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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