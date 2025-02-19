Этот рецепт картофельной запеканки передавался в семьях годами! Попробуйте и вы

Если хочется вернуть вкус тех самых уютных семейных ужинов, когда аромат запечённого картофеля разносился по всему дому, этот рецепт — именно то, что нужно. Классическая картофельная запеканка с фаршем, приготовленная по традиционному рецепту наших мам и бабушек, получается нежной, сытной и невероятно вкусной.
— Картофель — 400 г
— Говядина — 200 г
— Свинина (мякоть) — 200 г
— Репчатый лук — 1 шт.
— Морковь — 1 шт.
— Сыр Эдам — 50 г
— Сливки 22% — 50 мл
— Сливочное масло — 40 г
— Растительное масло — 1 ст. л.
— Панировочные сухари — 2 ст. л.
— Овощная приправа — 1 ст. л.
— Соль, молотый чёрный перец — по вкусу
1. Подготовка ингредиентов
Картофель очистите, вымойте и отварите в подсоленной воде до мягкости (около 20-25 минут).
2. Приготовление фарша
Свинину и говядину пропустите через мясорубку. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке.
3. Обжарка начинки
На разогретом растительном масле обжарьте лук с морковью (около 10 минут), затем добавьте фарш, посолите, поперчите и жарьте ещё 10 минут, помешивая.
4. Приготовление пюре
Слейте воду с картофеля, немного подсушите его на горячей плите. Разомните в пюре, добавив горячие сливки и 30 г сливочного масла.
5. Сборка запеканки
Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите половину картофельного пюре, затем мясную начинку и снова пюре. Разровняйте.
6. Запекание
Посыпьте запеканку тёртым сыром и отправьте в разогретую до 210°C духовку. Готовьте 15 минут, пока не появится румяная корочка.
Перед подачей дайте запеканке немного остыть — так она лучше сохранит форму и будет ещё вкуснее!
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Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). Запекают на противне в духовке или на сковороде.
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