Этот рецепт картофельной запеканки передавался в семьях годами! Попробуйте и вы

Если хочется вернуть вкус тех самых уютных семейных ужинов, когда аромат запечённого картофеля разносился по всему дому, этот рецепт — именно то, что нужно. Классическая картофельная запеканка с фаршем, приготовленная по традиционному рецепту наших мам и бабушек, получается нежной, сытной и невероятно вкусной.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запеканка с фаршем

Ингредиенты (на 6 порций):

— Картофель — 400 г

— Говядина — 200 г

— Свинина (мякоть) — 200 г

— Репчатый лук — 1 шт.

— Морковь — 1 шт.

— Сыр Эдам — 50 г

— Сливки 22% — 50 мл

— Сливочное масло — 40 г

— Растительное масло — 1 ст. л.

— Панировочные сухари — 2 ст. л.

— Овощная приправа — 1 ст. л.

— Соль, молотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовка ингредиентов

Картофель очистите, вымойте и отварите в подсоленной воде до мягкости (около 20-25 минут).

2. Приготовление фарша

Свинину и говядину пропустите через мясорубку. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке.

3. Обжарка начинки

На разогретом растительном масле обжарьте лук с морковью (около 10 минут), затем добавьте фарш, посолите, поперчите и жарьте ещё 10 минут, помешивая.

4. Приготовление пюре

Слейте воду с картофеля, немного подсушите его на горячей плите. Разомните в пюре, добавив горячие сливки и 30 г сливочного масла.

5. Сборка запеканки

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите половину картофельного пюре, затем мясную начинку и снова пюре. Разровняйте.

6. Запекание

Посыпьте запеканку тёртым сыром и отправьте в разогретую до 210°C духовку. Готовьте 15 минут, пока не появится румяная корочка.

Перед подачей дайте запеканке немного остыть — так она лучше сохранит форму и будет ещё вкуснее!

Хотите сделать запеканку ещё ароматнее? Добавьте обжаренные шампиньоны между слоями картофеля и фарша — получится ещё вкуснее!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). Запекают на противне в духовке или на сковороде.

