Назван простой и бюджетный способ удвоить количество потребляемого белка

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Ни для кого не секрет, что в яйцах содержится немало белка. Однако есть способ приготовить завтрак так, чтобы получить втрое больше полезного вещества. Об этом пишет издание Dnews. gr.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ яйца

По словам диетолога Джой Бауэр, на завтрак человек должен получить максимальное количество полезных веществ. Организм нужно зарядить с самого утра. Важно, чтобы завтрак включал белок, углеводы, полезные жиры и клетчатку.

Роль белка трудно переоценить. Он способствует формированию мышечной ткани и является строительным материалом клеток. Его нехватка может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Каждый приём пищи должен включать от 20 до 40 г белка. Чтобы добрать белок во время завтрака, попробуйте добавить в яичницу творог. Это может быть творог с нашинкованной зеленью или с ягодами.