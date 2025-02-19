Назван простой и бюджетный способ удвоить количество потребляемого белка

Ни для кого не секрет, что в яйцах содержится немало белка. Однако есть способ приготовить завтрак так, чтобы получить втрое больше полезного вещества. Об этом пишет издание Dnews. gr.
По словам диетолога Джой Бауэр, на завтрак человек должен получить максимальное количество полезных веществ. Организм нужно зарядить с самого утра. Важно, чтобы завтрак включал белок, углеводы, полезные жиры и клетчатку.
Роль белка трудно переоценить. Он способствует формированию мышечной ткани и является строительным материалом клеток. Его нехватка может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Каждый приём пищи должен включать от 20 до 40 г белка. Чтобы добрать белок во время завтрака, попробуйте добавить в яичницу творог. Это может быть творог с нашинкованной зеленью или с ягодами.
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