Хрустящий тост, нежный сыр, свежий огурец – завтрак, который захочется повторять каждое утро

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить гостей изысканной закуской, не тратя много времени и денег? Предлагаем рецепт намазки из крабовых палочек с сыром и огурцом — простое в приготовлении блюдо, которое выглядит дорого и эстетично.

Фото: commons.wikimedia.org by Blue moon in her eyes from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Креветки Скаген с икрой лосося

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г

Творожный сыр — 100 г

Фета — 40 г

Свежий огурец — 100 г

Чесночный порошок — по вкусу

Соль — по вкусу

Майонез — 1 ст. л.

Приготовление

Подготовьте ингредиенты: крабовые палочки разморозьте, огурец вымойте. Натрите крабовые палочки и огурец на мелкой тёрке. Смешайте тёртые крабовые палочки, огурец, творожный сыр и фету до однородной массы. Добавьте чесночный порошок, соль и майонез, тщательно перемешайте. Подавайте намазку на свежем хлебе или тостах, украсив зеленью по желанию.

Эта закуска станет отличным дополнением к любому столу, радуя гостей своим вкусом и презентацией.

Уточнения

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.

