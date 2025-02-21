Хрустящий тост, нежный сыр, свежий огурец – завтрак, который захочется повторять каждое утро

Хотите удивить гостей изысканной закуской, не тратя много времени и денег? Предлагаем рецепт намазки из крабовых палочек с сыром и огурцом — простое в приготовлении блюдо, которое выглядит дорого и эстетично.
Эта закуска станет отличным дополнением к любому столу, радуя гостей своим вкусом и презентацией.
Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.
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Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?