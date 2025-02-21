Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристам рекомендуют отказаться от походов в горы в ближайшие дни
Корица спасёт вашу рассаду от болезней — простой и безопасный способ
Чем полезен орляк: лечебные и экосистемные свойства
Boeing планирует вернуться в Россию
Приучаем кошку к переноске: неожиданный трюк, который творит чудеса
Вкусные медовые пряники: готовим дома и экономим, на магазинные даже не смотрим
Родители спорят, ГАИ советует: где в машине самое безопасное место для ребенка
Римляне чеканили деньги, которые их убивали: история с неожиданным поворотом
Почему мы не можем жить без дезодоранта? Рекламная кампания, которая всё изменила

Хрустящий тост, нежный сыр, свежий огурец – завтрак, который захочется повторять каждое утро

1:04
Еда

Хотите удивить гостей изысканной закуской, не тратя много времени и денег? Предлагаем рецепт намазки из крабовых палочек с сыром и огурцом — простое в приготовлении блюдо, которое выглядит дорого и эстетично.

Креветки Скаген с икрой лосося
Фото: commons.wikimedia.org by Blue moon in her eyes from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Креветки Скаген с икрой лосося

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 200 г
  • Творожный сыр — 100 г
  • Фета — 40 г
  • Свежий огурец — 100 г
  • Чесночный порошок — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Майонез — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Подготовьте ингредиенты: крабовые палочки разморозьте, огурец вымойте.
  2. Натрите крабовые палочки и огурец на мелкой тёрке.
  3. Смешайте тёртые крабовые палочки, огурец, творожный сыр и фету до однородной массы.
  4. Добавьте чесночный порошок, соль и майонез, тщательно перемешайте.
  5. Подавайте намазку на свежем хлебе или тостах, украсив зеленью по желанию.

Эта закуска станет отличным дополнением к любому столу, радуя гостей своим вкусом и презентацией.

Уточнения

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Наука и техника
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров Аудио 
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Садоводство, цветоводство
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год Аудио 
Резонансная петля: как создать сильную эмоциональную связь с кем-то
Наука и техника
Резонансная петля: как создать сильную эмоциональную связь с кем-то Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Последние материалы
Корица спасёт вашу рассаду от болезней — простой и безопасный способ
Чем полезен орляк: лечебные и экосистемные свойства
Boeing планирует вернуться в Россию
Приучаем кошку к переноске: неожиданный трюк, который творит чудеса
Вкусные медовые пряники: готовим дома и экономим, на магазинные даже не смотрим
Хрустящий тост, нежный сыр, свежий огурец – завтрак, который захочется повторять каждое утро
Родители спорят, ГАИ советует: где в машине самое безопасное место для ребенка
Римляне чеканили деньги, которые их убивали: история с неожиданным поворотом
Почему мы не можем жить без дезодоранта? Рекламная кампания, которая всё изменила
Зависимость от ИИ: чем это может закончиться для человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.