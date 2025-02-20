Эти фаршированные помидоры разлетаются со стола быстрее, чем вы их приготовите

Хотите удивить гостей изысканной закуской, не тратя много времени и средств? Предлагаем рецепт помидоров, фаршированных творогом и чесноком, который сочетает простоту приготовления с эффектной подачей.
Подготовка помидоров: нымойте помидоры и срежьте верхушки. Аккуратно удалите мякоть, создавая "чашечки".
Приготовление начинки: н миске разомните творог, добавьте сметану, мелко нарезанную зелень и измельченный чеснок. Посолите, приправьте по вкусу и тщательно перемешайте.
Фаршировка: наполните помидорные "чашечки" творожной массой, слегка утрамбовывая.
Подача: выложите фаршированные помидоры на блюдо, украсьте зеленью. По желанию, накройте срезанными верхушками.
Эта закуска не только порадует своим вкусом, но и станет украшением стола. Готовится быстро, а выглядит так, будто вы провели на кухне несколько часов.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.