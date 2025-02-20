Эти фаршированные помидоры разлетаются со стола быстрее, чем вы их приготовите

Хотите удивить гостей изысканной закуской, не тратя много времени и средств? Предлагаем рецепт помидоров, фаршированных творогом и чесноком, который сочетает простоту приготовления с эффектной подачей.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помидоры

Ингредиенты

3 крупных помидора

180 г творога

1 ст. л. сметаны или натурального йогурта

2 зубчика чеснока

Свежая зелень (укроп, петрушка) по вкусу

Соль и специи по вкусу

Шаги приготовления

Подготовка помидоров: нымойте помидоры и срежьте верхушки. Аккуратно удалите мякоть, создавая "чашечки". Приготовление начинки: н миске разомните творог, добавьте сметану, мелко нарезанную зелень и измельченный чеснок. Посолите, приправьте по вкусу и тщательно перемешайте. Фаршировка: наполните помидорные "чашечки" творожной массой, слегка утрамбовывая. Подача: выложите фаршированные помидоры на блюдо, украсьте зеленью. По желанию, накройте срезанными верхушками.

Эта закуска не только порадует своим вкусом, но и станет украшением стола. Готовится быстро, а выглядит так, будто вы провели на кухне несколько часов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

