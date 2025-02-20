Праздничное блюдо за копейки — эта закуска выглядит дорого, но готовится за 15 минут

Салат "Рафаэлло" с курицей и грибами — это оригинальная закуска, оформленная в виде аппетитных шариков, напоминающих знаменитые конфеты. Нежное сочетание куриного филе, обжаренных шампиньонов, яиц и маринованных огурцов, покрытых слоем тёртого сыра, не оставит равнодушным ни одного гостя.
Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рафаэлло
Ингредиенты
Куриное филе (отварное) — 200 г
Шампиньоны — 200 г
Репчатый лук — 1 шт.
Маринованные огурцы — 2 шт.
Куриные яйца (варёные) — 2 шт.
Твёрдый сыр — 100 г
Майонез — 2 ст. л.
Растительное масло — для жарки
Соль — по вкусу
Приготовление
Подготовка ингредиентов
Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности (примерно 20-25 минут после закипания). Остудите и нарежьте мелкими кубиками.
Яйца сварите вкрутую (8-10 минут после закипания), остудите, очистите и мелко порубите.
Маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками.
Обжарка грибов с луком
Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте мелкими кусочками.
Репчатый лук очистите и мелко нашинкуйте.
На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости и лёгкого подрумянивания. Посолите по вкусу и дайте остыть.
Смешивание компонентов
В глубокой миске соедините куриное филе, обжаренные грибы с луком, яйца и маринованные огурцы.
Добавьте майонез и тщательно перемешайте. При необходимости посолите.
Формирование и оформление салата
Из полученной массы сформируйте небольшие шарики.
Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке и обваляйте в нём каждый шарик, чтобы он напоминал конфету "Рафаэлло".
Подача
Выложите готовые шарики на блюдо и подавайте к столу.
Этот салат не только порадует своим вкусом, но и станет украшением любого праздничного стола благодаря оригинальной подаче.
Уточнения
Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.