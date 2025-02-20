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Праздничное блюдо за копейки — эта закуска выглядит дорого, но готовится за 15 минут

2:12
Еда

Салат "Рафаэлло" с курицей и грибами — это оригинальная закуска, оформленная в виде аппетитных шариков, напоминающих знаменитые конфеты. Нежное сочетание куриного филе, обжаренных шампиньонов, яиц и маринованных огурцов, покрытых слоем тёртого сыра, не оставит равнодушным ни одного гостя.

Рафаэлло
Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рафаэлло

Ингредиенты

  • Куриное филе (отварное) — 200 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Маринованные огурцы — 2 шт.
  • Куриные яйца (варёные) — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

Подготовка ингредиентов

  • Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности (примерно 20-25 минут после закипания). Остудите и нарежьте мелкими кубиками.
  • Яйца сварите вкрутую (8-10 минут после закипания), остудите, очистите и мелко порубите.
  • Маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками.

Обжарка грибов с луком

  • Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте мелкими кусочками.
  • Репчатый лук очистите и мелко нашинкуйте.
  • На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости и лёгкого подрумянивания. Посолите по вкусу и дайте остыть.

Смешивание компонентов

  • В глубокой миске соедините куриное филе, обжаренные грибы с луком, яйца и маринованные огурцы.
  • Добавьте майонез и тщательно перемешайте. При необходимости посолите.

Формирование и оформление салата

  • Из полученной массы сформируйте небольшие шарики.
  • Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке и обваляйте в нём каждый шарик, чтобы он напоминал конфету "Рафаэлло".

Подача

  • Выложите готовые шарики на блюдо и подавайте к столу.

Этот салат не только порадует своим вкусом, но и станет украшением любого праздничного стола благодаря оригинальной подаче.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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