Праздничное блюдо за копейки — эта закуска выглядит дорого, но готовится за 15 минут

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Салат "Рафаэлло" с курицей и грибами — это оригинальная закуска, оформленная в виде аппетитных шариков, напоминающих знаменитые конфеты. Нежное сочетание куриного филе, обжаренных шампиньонов, яиц и маринованных огурцов, покрытых слоем тёртого сыра, не оставит равнодушным ни одного гостя.

Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рафаэлло

Ингредиенты

Куриное филе (отварное) — 200 г

Шампиньоны — 200 г

Репчатый лук — 1 шт.

Маринованные огурцы — 2 шт.

Куриные яйца (варёные) — 2 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Майонез — 2 ст. л.

Растительное масло — для жарки

Соль — по вкусу

Приготовление

Подготовка ингредиентов

Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности (примерно 20-25 минут после закипания). Остудите и нарежьте мелкими кубиками.

Яйца сварите вкрутую (8-10 минут после закипания), остудите, очистите и мелко порубите.

Маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками.

Обжарка грибов с луком

Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте мелкими кусочками.

Репчатый лук очистите и мелко нашинкуйте.

На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости и лёгкого подрумянивания. Посолите по вкусу и дайте остыть.

Смешивание компонентов

В глубокой миске соедините куриное филе, обжаренные грибы с луком, яйца и маринованные огурцы.

Добавьте майонез и тщательно перемешайте. При необходимости посолите.

Формирование и оформление салата

Из полученной массы сформируйте небольшие шарики.

Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке и обваляйте в нём каждый шарик, чтобы он напоминал конфету "Рафаэлло".

Подача

Выложите готовые шарики на блюдо и подавайте к столу.

Этот салат не только порадует своим вкусом, но и станет украшением любого праздничного стола благодаря оригинальной подаче.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

