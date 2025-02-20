Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живёте как в аквариуме? Узнайте, почему ваши окна постоянно мокрые и как это исправить
Секрет долголетия кузова: зимняя мойка и защита от реагентов
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов – проверьте, не в их ли числе ваш
Это может стоить вам жизни: как сидячая работа влияет на ваше сердце и суставы
На отдых в круиз: продажи речных туров в РФ значительно выросли
Надежда Стрелец высказалась по поводу внешнего вида жены Басты: она идеальная
Майки Мэдисон заподозрили в тайной любви к Юре Борисову: поклонницы бьют тревогу
"Мечта Сталина" сбывается? Трампа обвинили в разрушении НАТО
Такси под ударом? "АвтоВАЗ" подозревают в завышении цен на Lada Granta и Vesta

Салат с сайрой и огурцом, который лучше привычной мимозы — попробуйте сами

1:40
Еда

Салат с консервированной сайрой, огурцом и яйцом — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Он идеально подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Сочетание нежной рыбы, свежих огурцов и яиц делает салат сытным и освежающим.

Салат
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Ингредиенты

  • 1 банка консервированной сайры
  • 2 свежих огурца
  • 3 куриных яйца
  • 50 г зелёного лука
  • Майонез по вкусу
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов. Отварите яйца вкрутую (около 10 минут), затем остудите их и нарежьте кубиками. Огурцы вымойте и также нарежьте кубиками. Зелёный лук мелко порубите.

  2. Подготовка рыбы. Откройте банку с сайрой, слейте лишнюю жидкость и разомните рыбу вилкой до однородной консистенции.

  3. Смешивание компонентов. В большой миске соедините нарезанные яйца, огурцы, зелёный лук и сайру. Добавьте соль по вкусу.

  4. Заправка салата. Добавьте майонез и тщательно перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения заправки.

  5. Подача. Переложите салат в сервировочную посуду и украсьте по желанию свежей зеленью. Подавайте сразу после приготовления.

Этот салат можно подавать не только как самостоятельное блюдо, но и использовать в качестве начинки для бутербродов или тарталеток. Его универсальность и простота приготовления делают его отличным выбором для любой хозяйки.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как часто поливать спатифиллум?
Садоводство, цветоводство
Как часто поливать спатифиллум? Аудио 
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Еда и рецепты
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Заплати себе и разбогатей. 12 лайфхаков для финансовых накоплений Дмитрий Плотников Требование России о наказании киевского режима за преследование УПЦ поддержано в США. Будут ли приняты меры? Любовь Степушова Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Заплати себе и разбогатей. 12 лайфхаков для финансовых накоплений
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов – проверьте, не в их ли числе ваш
Это может стоить вам жизни: как сидячая работа влияет на ваше сердце и суставы
На отдых в круиз: продажи речных туров в РФ значительно выросли
Надежда Стрелец высказалась по поводу внешнего вида жены Басты: она идеальная
Майки Мэдисон заподозрили в тайной любви к Юре Борисову: поклонницы бьют тревогу
"Мечта Сталина" сбывается? Трампа обвинили в разрушении НАТО
Такси под ударом? "АвтоВАЗ" подозревают в завышении цен на Lada Granta и Vesta
Гематоген в СССР и сейчас: изменился ли он за годы
Сын стал свидетелем: Natan рассказал о последствиях измен для детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.