Салат с сайрой и огурцом, который лучше привычной мимозы — попробуйте сами

Салат с консервированной сайрой, огурцом и яйцом — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Он идеально подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Сочетание нежной рыбы, свежих огурцов и яиц делает салат сытным и освежающим.
Подготовка ингредиентов. Отварите яйца вкрутую (около 10 минут), затем остудите их и нарежьте кубиками. Огурцы вымойте и также нарежьте кубиками. Зелёный лук мелко порубите.
Подготовка рыбы. Откройте банку с сайрой, слейте лишнюю жидкость и разомните рыбу вилкой до однородной консистенции.
Смешивание компонентов. В большой миске соедините нарезанные яйца, огурцы, зелёный лук и сайру. Добавьте соль по вкусу.
Заправка салата. Добавьте майонез и тщательно перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения заправки.
Подача. Переложите салат в сервировочную посуду и украсьте по желанию свежей зеленью. Подавайте сразу после приготовления.
Этот салат можно подавать не только как самостоятельное блюдо, но и использовать в качестве начинки для бутербродов или тарталеток. Его универсальность и простота приготовления делают его отличным выбором для любой хозяйки.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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