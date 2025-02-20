Салат с сайрой и огурцом, который лучше привычной мимозы — попробуйте сами

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с консервированной сайрой, огурцом и яйцом — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Он идеально подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Сочетание нежной рыбы, свежих огурцов и яиц делает салат сытным и освежающим.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты

1 банка консервированной сайры

2 свежих огурца

3 куриных яйца

50 г зелёного лука

Майонез по вкусу

Соль по вкусу

Приготовление

Подготовка ингредиентов. Отварите яйца вкрутую (около 10 минут), затем остудите их и нарежьте кубиками. Огурцы вымойте и также нарежьте кубиками. Зелёный лук мелко порубите. Подготовка рыбы. Откройте банку с сайрой, слейте лишнюю жидкость и разомните рыбу вилкой до однородной консистенции. Смешивание компонентов. В большой миске соедините нарезанные яйца, огурцы, зелёный лук и сайру. Добавьте соль по вкусу. Заправка салата. Добавьте майонез и тщательно перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения заправки. Подача. Переложите салат в сервировочную посуду и украсьте по желанию свежей зеленью. Подавайте сразу после приготовления.

Этот салат можно подавать не только как самостоятельное блюдо, но и использовать в качестве начинки для бутербродов или тарталеток. Его универсальность и простота приготовления делают его отличным выбором для любой хозяйки.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

