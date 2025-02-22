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Проснулся утром, а на завтрак — черствый хлеб? Как хорошо, что я знал эти хитрости

1:35
Еда

Многим знакома ситуация, когда купленный вчера хлеб уже стал сухим и потерял свежесть. Но не спешите выбрасывать его! Есть несколько простых способов, которые помогут вернуть булке или батону мягкость и приятную текстуру.

Хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хлеб

Способ №1: духовка и влажное полотенце

Это один из самых эффективных методов. Оберните черствый хлеб влажным кухонным полотенцем и отправьте в разогретую до 150°C духовку на 5-10 минут. Пар, создаваемый влагой, размягчит корочку и вернёт мякишу свежесть.

Способ №2: микроволновка

Для быстрого результата используйте влажное бумажное полотенце. Заверните в него кусок хлеба и поместите в микроволновку на 10-15 секунд. Главное — не перегревать, иначе хлеб может стать резиновым.

Способ №3: паровая баня

Положите кусочки хлеба в кастрюлю, добавьте немного воды на дно, накройте крышкой и нагревайте на слабом огне пару минут. Такой метод помогает вернуть хлебу влагу и мягкость благодаря насыщенному пару.

Способ №4: яблоко и герметичный пакет

Если время позволяет, положите хлеб в герметичный пакет вместе с долькой яблока на несколько часов или на ночь. Яблоко выделяет влагу, которая постепенно впитывается в хлеб, делая его снова мягким.

Эти способы помогут продлить жизнь хлебу и сэкономить деньги, не отправляя его в мусорное ведро.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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