Дети отказываются от овощей? Попробуйте этот суп, и они даже не догадаются, что он из цветной капусты

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп-пюре из цветной капусты со сливками — это нежное и сытное блюдо, которое легко приготовить для семейного обеда. Его кремовая текстура и насыщенный вкус понравятся как взрослым, так и детям.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Суп-пюре из брокколи

Ингредиенты

700 г цветной капусты

200 г картофеля

100 г репчатого лука

1 ст. л. сливочного масла

200 мл сливок (10% жирности)

1 зубчик чеснока

Соль и черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Подготовка овощей. Очистите лук и мелко нарежьте его. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Цветную капусту разберите на соцветия. Обжарка лука. В кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до прозрачности, около 5 минут. Добавление овощей. К обжаренному луку добавьте картофель и цветную капусту. Перемешайте и готовьте еще 5 минут. Варка. Залейте овощи кипятком так, чтобы вода лишь покрывала их. Добавьте соль и перец по вкусу. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите под крышкой около 20 минут, пока овощи не станут мягкими. Пюрирование. Слейте часть бульона (оставьте примерно 1 стакан). Добавьте к овощам зубчик чеснока и измельчите все блендером до однородной консистенции. Если суп получается слишком густым, добавьте немного оставленного бульона. Добавление сливок. Верните кастрюлю на слабый огонь, влейте сливки и тщательно перемешайте. Прогрейте суп, не доводя до кипения. Подача. Разлейте суп по тарелкам, при желании украсьте свежей зеленью или сухариками.

Этот суп-пюре не только прост в приготовлении, но и обладает насыщенным вкусом, который оценят все члены семьи. Его можно подавать с хрустящими гренками или свежим хлебом. Приятного аппетита!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

