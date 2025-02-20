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Дети отказываются от овощей? Попробуйте этот суп, и они даже не догадаются, что он из цветной капусты

2:10
Еда

Суп-пюре из цветной капусты со сливками — это нежное и сытное блюдо, которое легко приготовить для семейного обеда. Его кремовая текстура и насыщенный вкус понравятся как взрослым, так и детям.

Суп-пюре из брокколи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Суп-пюре из брокколи

Ингредиенты

  • 700 г цветной капусты
  • 200 г картофеля
  • 100 г репчатого лука
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 200 мл сливок (10% жирности)
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль и черный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Подготовка овощей. Очистите лук и мелко нарежьте его. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Цветную капусту разберите на соцветия.

  2. Обжарка лука. В кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до прозрачности, около 5 минут.

  3. Добавление овощей. К обжаренному луку добавьте картофель и цветную капусту. Перемешайте и готовьте еще 5 минут.

  4. Варка. Залейте овощи кипятком так, чтобы вода лишь покрывала их. Добавьте соль и перец по вкусу. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите под крышкой около 20 минут, пока овощи не станут мягкими.

  5. Пюрирование. Слейте часть бульона (оставьте примерно 1 стакан). Добавьте к овощам зубчик чеснока и измельчите все блендером до однородной консистенции. Если суп получается слишком густым, добавьте немного оставленного бульона.

  6. Добавление сливок. Верните кастрюлю на слабый огонь, влейте сливки и тщательно перемешайте. Прогрейте суп, не доводя до кипения.

  7. Подача. Разлейте суп по тарелкам, при желании украсьте свежей зеленью или сухариками.

Этот суп-пюре не только прост в приготовлении, но и обладает насыщенным вкусом, который оценят все члены семьи. Его можно подавать с хрустящими гренками или свежим хлебом. Приятного аппетита!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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