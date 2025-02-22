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Эти 6 ошибок портят вкус борща — проверьте, не совершаете ли вы их

2:14
Еда

Борщ — блюдо с древней историей, насчитывающее около 150 вариаций. Однако даже опытные хозяйки порой допускают ошибки при его приготовлении, из-за которых вкус становится менее насыщенным. Шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал, какие промахи портят идеальный борщ.

Борщ
Фото: flickr by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борщ

Ошибка №1: добавление картофеля

"Крахмал забирает весь вкус и аромат. Ваш борщ без картофеля будет гораздо ароматнее", — пояснил Астафьев. Многие привыкли к картофелю в этом блюде, но его отсутствие действительно делает вкус более насыщенным и ярким.

Ошибка №2: неправильная нарезка овощей

Размер кусочков имеет значение. Слишком крупная нарезка делает борщ неудобным для еды, а слишком мелкая — превращает его в кашеобразную массу.

"Оптимальный способ для проверки — "ложечный тест": если в столовую ложку не влезает, значит, крупно порезали", — отметил шеф-повар.

Ошибка №3: зажарка, которая портит цвет

Зажарка из лука и моркови — не обязательный этап. Вместо этого можно запечь овощи, а затем притушить их с уксусом. Это поможет сохранить цвет и не перегружать бульон лишними маслами.

Ошибка №4: неправильно приготовленный бульон

  • Если варите борщ с курицей, снимите кожу перед приготовлением, иначе бульон будет слишком жирным.
  • Если используете красное мясо, дайте бульону настояться в холодильнике несколько часов или на ночь, а затем снимите застывший жир с поверхности.

Ошибка №5: пересоленный и переваренный борщ

Солить блюдо следует в самом конце, а варить не слишком долго, чтобы сохранить вкус и текстуру овощей.

Ошибка №6: добавление майонеза вместо сметаны

"Но только не майонез", — подчеркнул Астафьев.

Для подачи достаточно одной чайной ложки сметаны на порцию, чтобы подчеркнуть вкус борща, но не заглушить его.

Используя эти советы, можно приготовить ароматный, насыщенный борщ, который действительно будет радовать вкусом.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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