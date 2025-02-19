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Жители Красноярска поделились, какие начинки в блинах любят больше всего

0:59
Еда

Сервис SuperJob рассказал о любимых начинках для блинов у жителей Красноярска.

Блины с вареньем
Фото: Openverse by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Блины с вареньем

На 1 месте оказалась мясная с 27%, на 2 месте — творожная с 25% и на 3 — сгущённое молоко с 17%.

Около 16% опрошенных предпочитают икру, 9% — варенье, 7% — сметану, 5% — ветчину и сыр, а 4% — красную рыбу.

Согласно данным, по 3% любят в качестве начинки добавлять в блины мёд, малину, сыр, грибы и печень. А по 2% — клубнику, шоколад, вишню, капусту, сахар, яблоки и рис.

Примерно 9% едят блины без начинки, а 1% совсем не едят их.

Сервис моментальных платежей T-Pay предоставил данные, согласно которым, за последние 3 недели, цены на начинки для блинов выросли в среднем от 12 до 31%, пишет prmira.ru.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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