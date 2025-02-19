Жители Красноярска поделились, какие начинки в блинах любят больше всего

Сервис SuperJob рассказал о любимых начинках для блинов у жителей Красноярска.
На 1 месте оказалась мясная с 27%, на 2 месте — творожная с 25% и на 3 — сгущённое молоко с 17%.
Около 16% опрошенных предпочитают икру, 9% — варенье, 7% — сметану, 5% — ветчину и сыр, а 4% — красную рыбу.
Согласно данным, по 3% любят в качестве начинки добавлять в блины мёд, малину, сыр, грибы и печень. А по 2% — клубнику, шоколад, вишню, капусту, сахар, яблоки и рис.
Примерно 9% едят блины без начинки, а 1% совсем не едят их.
Сервис моментальных платежей T-Pay предоставил данные, согласно которым, за последние 3 недели, цены на начинки для блинов выросли в среднем от 12 до 31%, пишет prmira.ru.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.
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