Не все блины одинаково хороши — вот как определить лучшие в магазине

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Не у всех есть время печь блины на Масленицу, но это не повод отказываться от праздничного угощения. Готовые замороженные блины — отличная альтернатива, если знать, как выбрать качественный продукт. Эксперты Роспотребнадзора по Ставропольскому краю рассказали, на что обратить внимание при покупке.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блинчики с мясом

Что должно быть в составе

При выборе блинов важно изучить этикетку. В качественном продукте должны быть:

мука, молоко, яйца,

сухое молоко и яичный порошок (допустимы),

растительный белок (возможен в составе).

Но никаких искусственных добавок вроде усилителей вкуса, стабилизаторов и консервантов быть не должно.

Как выглядят хорошие блины

Эксперты советуют обращать внимание на упаковку — она должна быть герметичной, без повреждений. Замороженные блины должны быть ровными, одинакового размера и цвета.

Идеальный оттенок — кремовый или слегка коричневый. Если тесто слишком тёмное, это может говорить о пережарке или нарушении рецептуры.

Какие блины лучше не брать

От покупки стоит отказаться, если:

на блинах много наледи - это признак неправильного хранения,

нет этикетки - непонятно, кто производитель и какой состав,

видны повреждения упаковки или дефекты теста.

Выбирая качественные полуфабрикаты, можно сэкономить время и всё равно насладиться вкусом любимого праздничного блюда.

Уточнения

Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.



