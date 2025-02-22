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Не все блины одинаково хороши — вот как определить лучшие в магазине

1:31
Еда

Не у всех есть время печь блины на Масленицу, но это не повод отказываться от праздничного угощения. Готовые замороженные блины — отличная альтернатива, если знать, как выбрать качественный продукт. Эксперты Роспотребнадзора по Ставропольскому краю рассказали, на что обратить внимание при покупке.

Блинчики с мясом
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блинчики с мясом

Что должно быть в составе

При выборе блинов важно изучить этикетку. В качественном продукте должны быть:

  • мука, молоко, яйца,
  • сухое молоко и яичный порошок (допустимы),
  • растительный белок (возможен в составе).

Но никаких искусственных добавок вроде усилителей вкуса, стабилизаторов и консервантов быть не должно.

Как выглядят хорошие блины

Эксперты советуют обращать внимание на упаковку — она должна быть герметичной, без повреждений. Замороженные блины должны быть ровными, одинакового размера и цвета.

Идеальный оттенок — кремовый или слегка коричневый. Если тесто слишком тёмное, это может говорить о пережарке или нарушении рецептуры.

Какие блины лучше не брать

От покупки стоит отказаться, если:

  • на блинах много наледи - это признак неправильного хранения,
  • нет этикетки - непонятно, кто производитель и какой состав,
  • видны повреждения упаковки или дефекты теста.

Выбирая качественные полуфабрикаты, можно сэкономить время и всё равно насладиться вкусом любимого праздничного блюда.

Уточнения

Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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