Не все блины одинаково хороши — вот как определить лучшие в магазине

Не у всех есть время печь блины на Масленицу, но это не повод отказываться от праздничного угощения. Готовые замороженные блины — отличная альтернатива, если знать, как выбрать качественный продукт. Эксперты Роспотребнадзора по Ставропольскому краю рассказали, на что обратить внимание при покупке.
При выборе блинов важно изучить этикетку. В качественном продукте должны быть:
Но никаких искусственных добавок вроде усилителей вкуса, стабилизаторов и консервантов быть не должно.
Эксперты советуют обращать внимание на упаковку — она должна быть герметичной, без повреждений. Замороженные блины должны быть ровными, одинакового размера и цвета.
Идеальный оттенок — кремовый или слегка коричневый. Если тесто слишком тёмное, это может говорить о пережарке или нарушении рецептуры.
От покупки стоит отказаться, если:
Выбирая качественные полуфабрикаты, можно сэкономить время и всё равно насладиться вкусом любимого праздничного блюда.
Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.
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