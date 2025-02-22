Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Усталость под глазами? Этим методом можно сделать взгляд свежим!
Острый перец с подоконника: секрет урожая круглый год
Овсянка против гречки: что на завтрак полезнее
Эти 8 упражнений помогают эффективно худеть без походов в спортзал
Слёзы как тренажёр для нервов: попробуй и увидишь
Китайский Jaecoo 7 наступает на пятки европейцам — теперь за те же деньги можно получить больше комфорта
Не будь ленивым водителем – мотору нужен экстрим
Сокровища эмиратов: ОАЭ вольют в экономику России миллиарды долларов
В ожидании Форсажа 11 Вин Дизель поделился новостью о своём следующем проекте, посвящённом знаковой игре 60-х

Никогда не выбрасывайте вялые огурцы — их легко восстановить

2:27
Еда

Если огурцы стали мягкими, это не всегда означает, что они испортились. Чаще всего причина в неправильном хранении — овощи просто потеряли влагу. Однако это легко исправить, если знать правильный метод восстановления свежести.

Свежие огурцы и пучок укропа
Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие огурцы и пучок укропа

Почему огурцы становятся мягкими

Свежие огурцы содержат до 95% воды. Если плоды хранятся в сухом месте или долго лежат без упаковки, влага постепенно испаряется, и они теряют свою упругость. Это может произойти как в магазине, так и дома, особенно если овощи оставили без холодильника или поместили их в слишком холодную зону, где они начали подмораживаться.

Как понять, что огурцы еще пригодны в пищу

Прежде чем пытаться восстановить овощи, осмотрите их. Если на поверхности нет тёмных пятен, вмятин, плесени и неприятного запаха, значит, они просто обезвожены, но остаются свежими. Такие огурцы можно спасти и вернуть им хрусткость.

Как снова сделать огурцы свежими и упругими

Эксперты поделились простым способом:

  1. Нарежьте огурцы брусочками или кольцами.
  2. Сложите их в чистую стеклянную банку.
  3. Залейте холодной водой до полного покрытия.
  4. Плотно закройте крышкой и поставьте в холодильник.

Уже через пару часов огурцы впитают влагу и станут значительно более упругими. Если оставить их в воде на ночь, эффект будет ещё заметнее.

Как хранить "восстановленные" огурцы

После процедуры огурцы нужно употребить в течение нескольких дней. Их можно использовать для салатов, закусок или просто есть как самостоятельный перекус. Хранить овощи всё это время стоит в той же банке с водой, периодически меняя жидкость, чтобы они оставались максимально свежими.

Как избежать потери свежести в будущем

Чтобы огурцы дольше оставались хрустящими:

  • Не храните их в открытом виде — лучше заверните в бумажное полотенце и положите в пакет.
  • Не кладите их в зону холода в холодильнике — от слишком низких температур они теряют структуру.
  • Храните отдельно от фруктов — особенно от яблок и бананов, так как выделяемый ими этилен ускоряет порчу овощей.

Этот простой лайфхак поможет продлить свежесть огурцов и не выбрасывать их раньше времени.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Еда и рецепты
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт Аудио 
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты
Еда и рецепты
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты Аудио 
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Домашние животные
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Украинские Patriot бессильны: КНДР передаёт России ракеты KN-24, меняющие правила игры Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Последние материалы
Эти 8 упражнений помогают эффективно худеть без походов в спортзал
Слёзы как тренажёр для нервов: попробуй и увидишь
Китайский Jaecoo 7 наступает на пятки европейцам — теперь за те же деньги можно получить больше комфорта
Не будь ленивым водителем – мотору нужен экстрим
Никогда не выбрасывайте вялые огурцы — их легко восстановить
Сокровища эмиратов: ОАЭ вольют в экономику России миллиарды долларов
В ожидании Форсажа 11 Вин Дизель поделился новостью о своём следующем проекте, посвящённом знаковой игре 60-х
На озере Волви обнаружено спрятанное сокровище Македонии
Миллионы сделок сорвались, триллионы не вложены — что происходит с рынком жилья?
Дальнобойщики раскрыли, зачем фуры плотно идут в колоннах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.