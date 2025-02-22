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Не ешьте это перед работой: ошибки в питании, которые снижают продуктивность

2:21
Еда

Рацион мужчины напрямую зависит от его рода деятельности. Работа за компьютером требует одних питательных веществ, а физический труд — совершенно других. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, какие продукты необходимы для поддержания здоровья и работоспособности в разных сферах деятельности.

протеин
Фото: Freepik by DC Studio is licensed under Рublic domain
протеин

Что есть тем, кто занимается умственным трудом

Хотя мозговая активность не требует огромных физических затрат, она всё же расходует большое количество энергии. Однако калорийность питания для работников умственного труда должна быть умеренной.

"Необходимые продукты для рациона людей с усиленной мозговой активностью содержатся в продуктах животного происхождения, орехах, семенах, в различных суперфудах и сырах. В рационе может присутствовать в умеренных количествах горький шоколад, он стимулирует и поддерживает нервную деятельность", — пояснила эксперт.

Для поддержания нервной системы и снижения стресса важны витамины группы В, которые можно получить из цельнозерновых продуктов. Также в пище должно быть достаточно цинка, магния и железа.

Рацион для тех, кто занят физическим трудом

Люди, работающие физически, тратят гораздо больше калорий и нуждаются в продуктах, способствующих восстановлению мышц. Основу их питания должны составлять белки и сложные углеводы.

"Для них полноценный сбалансированный рацион включает много белковых продуктов в виде мяса, рыбы, птицы, яиц, творога, и блюд из этих продуктов. Им можно употреблять большее количество крупяных гарниров, они достаточно калорийны и богаты углеводами", — отметила Русакова.

Кроме того, физический труд позволяет включать в рацион простые углеводы, так как организм быстро сжигает сахар при нагрузке.

Как составить идеальный рацион

Врач подчёркивает, что питание следует подбирать индивидуально, учитывая не только характер работы, но и массу тела, возраст и климат проживания. Лучший вариант — разработать сбалансированное меню совместно с диетологом, чтобы учесть все особенности организма.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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