Пахнет так, что сбегутся соседи: секрет вкуснейшей запеканки с макаронами

Запеканка из макарон с грибами — это сытное и ароматное блюдо, способное разнообразить повседневное меню. Его приготовление не требует особых кулинарных навыков, а результат порадует всю семью.
Для соуса:
Подготовка макарон: отварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Затем откиньте их на дуршлаг и дайте стечь воде.
Обжарка грибов: очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжарьте лук с чесноком до мягкости, около 5-7 минут. Добавьте нарезанные грибы и готовьте, пока не испарится лишняя влага и грибы не подрумянятся.
Добавление помидоров: помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Добавьте их к грибам, приправьте солью, перцем и базиликом. Тушите смесь около 10 минут, периодически помешивая.
Приготовление соуса: в отдельной кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и, постоянно помешивая, готовьте около 2 минут. Постепенно влейте молоко, продолжая помешивать, чтобы избежать комков. Доведите соус до кипения и варите до загустения, примерно 5 минут. Снимите с огня, добавьте натертый сыр и перемешайте до полного его расплавления. При необходимости посолите.
Сборка запеканки: смешайте отваренные макароны с приготовленным соусом. В смазанную маслом форму для запекания выложите половину макаронной смеси, разровняйте. Сверху распределите грибную начинку, затем накройте оставшимися макаронами. Посыпьте верх запеканки натертым сыром.
Запекание: разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте форму с запеканкой в духовку и готовьте около 30-40 минут, пока верх не станет золотистым.
Подача: готовую запеканку немного остудите, затем нарежьте порционными кусками и подавайте к столу.
Это блюдо отлично подходит для семейного обеда или ужина, сочетая в себе простоту приготовления и насыщенный вкус.
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.
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