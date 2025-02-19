Пахнет так, что сбегутся соседи: секрет вкуснейшей запеканки с макаронами

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Запеканка из макарон с грибами — это сытное и ароматное блюдо, способное разнообразить повседневное меню. Его приготовление не требует особых кулинарных навыков, а результат порадует всю семью.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Ингредиенты

300 г макарон (например, перья)

450 г свежих грибов

100 г твердого сыра

2 крупных помидора

1 большая луковица

2 зубчика чеснока

1 ч. л. сушеного базилика

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Оливковое масло для жарки

Для соуса:

500 мл молока

100 г твердого сыра

2 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. муки

Соль по вкусу

Приготовление

Подготовка макарон: отварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Затем откиньте их на дуршлаг и дайте стечь воде. Обжарка грибов: очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжарьте лук с чесноком до мягкости, около 5-7 минут. Добавьте нарезанные грибы и готовьте, пока не испарится лишняя влага и грибы не подрумянятся. Добавление помидоров: помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Добавьте их к грибам, приправьте солью, перцем и базиликом. Тушите смесь около 10 минут, периодически помешивая. Приготовление соуса: в отдельной кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и, постоянно помешивая, готовьте около 2 минут. Постепенно влейте молоко, продолжая помешивать, чтобы избежать комков. Доведите соус до кипения и варите до загустения, примерно 5 минут. Снимите с огня, добавьте натертый сыр и перемешайте до полного его расплавления. При необходимости посолите. Сборка запеканки: смешайте отваренные макароны с приготовленным соусом. В смазанную маслом форму для запекания выложите половину макаронной смеси, разровняйте. Сверху распределите грибную начинку, затем накройте оставшимися макаронами. Посыпьте верх запеканки натертым сыром. Запекание: разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте форму с запеканкой в духовку и готовьте около 30-40 минут, пока верх не станет золотистым. Подача: готовую запеканку немного остудите, затем нарежьте порционными кусками и подавайте к столу.

Это блюдо отлично подходит для семейного обеда или ужина, сочетая в себе простоту приготовления и насыщенный вкус.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

