Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три гиганта планеты: кто они — самые большие млекопитающие Земли?
Секреты макияжа, которые омолаживают за считанные минуты
Весенняя генеральная уборка: 13 забытых уголков, которые требуют внимания
От простого до уникального: 10 шагов к идеальному имени для вашего питомца
Принцессы без лиц и имен — тайна, которую 4500 лет скрывают египетские пески
Сложно дрессировать: кинологи назвали породы собак, которых следует избегать владельцам-новичкам
Как часто поливать спатифиллум?
Financial Times рассказала о проблемах европейских армий
Тепловой стресс: как изменение климата в мире влияет на размер кузнечиков

Пахнет так, что сбегутся соседи: секрет вкуснейшей запеканки с макаронами

2:51
Еда

Запеканка из макарон с грибами — это сытное и ароматное блюдо, способное разнообразить повседневное меню. Его приготовление не требует особых кулинарных навыков, а результат порадует всю семью.

Запеканка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Ингредиенты

  • 300 г макарон (например, перья)
  • 450 г свежих грибов
  • 100 г твердого сыра
  • 2 крупных помидора
  • 1 большая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. сушеного базилика
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
  • Оливковое масло для жарки

Для соуса:

  • 500 мл молока
  • 100 г твердого сыра
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Подготовка макарон: отварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Затем откиньте их на дуршлаг и дайте стечь воде.

  2. Обжарка грибов: очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжарьте лук с чесноком до мягкости, около 5-7 минут. Добавьте нарезанные грибы и готовьте, пока не испарится лишняя влага и грибы не подрумянятся.

  3. Добавление помидоров: помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Добавьте их к грибам, приправьте солью, перцем и базиликом. Тушите смесь около 10 минут, периодически помешивая.

  4. Приготовление соуса: в отдельной кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и, постоянно помешивая, готовьте около 2 минут. Постепенно влейте молоко, продолжая помешивать, чтобы избежать комков. Доведите соус до кипения и варите до загустения, примерно 5 минут. Снимите с огня, добавьте натертый сыр и перемешайте до полного его расплавления. При необходимости посолите.

  5. Сборка запеканки: смешайте отваренные макароны с приготовленным соусом. В смазанную маслом форму для запекания выложите половину макаронной смеси, разровняйте. Сверху распределите грибную начинку, затем накройте оставшимися макаронами. Посыпьте верх запеканки натертым сыром.

  6. Запекание: разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте форму с запеканкой в духовку и готовьте около 30-40 минут, пока верх не станет золотистым.

  7. Подача: готовую запеканку немного остудите, затем нарежьте порционными кусками и подавайте к столу.

Это блюдо отлично подходит для семейного обеда или ужина, сочетая в себе простоту приготовления и насыщенный вкус.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Садоводство, цветоводство
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше Аудио 
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Садоводство, цветоводство
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Тактический боеприпас Солист. Что известно о новом российском вооружении Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Можно годами ждать хороший урожай вишни, а можно просто сделать правильную обрезку — эффект впечатляет
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Последние материалы
Три гиганта планеты: кто они — самые большие млекопитающие Земли?
Секреты макияжа, которые омолаживают за считанные минуты
Весенняя генеральная уборка: 13 забытых уголков, которые требуют внимания
От простого до уникального: 10 шагов к идеальному имени для вашего питомца
Принцессы без лиц и имен — тайна, которую 4500 лет скрывают египетские пески
Тактический боеприпас Солист. Что известно о новом российском вооружении
Пахнет так, что сбегутся соседи: секрет вкуснейшей запеканки с макаронами
Сложно дрессировать: кинологи назвали породы собак, которых следует избегать владельцам-новичкам
Как часто поливать спатифиллум?
Financial Times рассказала о проблемах европейских армий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.