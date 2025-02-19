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Этот лимонный пирог такой нежный, что даже свекровь попросит рецепт — и готовится всего за 60 минут

Еда

Лимонный пирог — это не только изысканный десерт с освежающим вкусом, но и блюдо, которое можно приготовить без особых усилий. Сочетание хрустящей песочной основы и нежной лимонной начинки создаёт гармонию текстур и ароматов, способную покорить любого гурмана.

Яблочный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яблочный пирог

Ингредиенты

Для основы:

  • 150 г муки
  • 50 г сахара
  • 3 г соли
  • 85 г сливочного масла

Для лимонной начинки:

  • 200 г сахара
  • 180 мл лимонного сока
  • 3 яйца
  • 3 яичных желтка
  • 30 г муки
  • цедра одного лимона
  • 60 г сливочного масла
  • щепотка соли

Приготовление

Подготовка формы и основы

  • Разогрейте духовку до 175°C.
  • Застелите форму для выпечки (20х20 см или диаметром 20 см) бумагой так, чтобы края выступали.
  • Растопите сливочное масло и смешайте с мукой, сахаром и солью до однородной массы.
  • Распределите тесто по дну формы равномерным слоем, наколите вилкой и выпекайте 20-25 минут до золотистого цвета.

Приготовление лимонной начинки

  • В сотейнике смешайте сахар с лимонной цедрой, растирая для усиления аромата.
  • Добавьте муку и соль, перемешайте.
  • Отдельно взбейте яйца, желтки и лимонный сок до однородности.
  • Влейте яичную смесь в сахарную, тщательно перемешивая.
  • Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения (7-10 минут).
  • Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте до однородности.

Сборка пирога

  • Вылейте горячую начинку на испечённую основу, разровняйте.
  • Верните в духовку и выпекайте ещё 10-12 минут, пока начинка не стабилизируется.
  • Охладите пирог в форме не менее 1,5 часов.
  • Извлеките, нарежьте на порции, при желании украсьте сахарной пудрой и лимонной цедрой.

Полезный совет: для достижения нежного вкуса используйте качественное сливочное масло с жирностью 82%.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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