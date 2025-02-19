Этот лимонный пирог такой нежный, что даже свекровь попросит рецепт — и готовится всего за 60 минут

Лимонный пирог — это не только изысканный десерт с освежающим вкусом, но и блюдо, которое можно приготовить без особых усилий. Сочетание хрустящей песочной основы и нежной лимонной начинки создаёт гармонию текстур и ароматов, способную покорить любого гурмана.
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Яблочный пирог
Ингредиенты
Для основы:
150 г муки
50 г сахара
3 г соли
85 г сливочного масла
Для лимонной начинки:
200 г сахара
180 мл лимонного сока
3 яйца
3 яичных желтка
30 г муки
цедра одного лимона
60 г сливочного масла
щепотка соли
Приготовление
Подготовка формы и основы
Разогрейте духовку до 175°C.
Застелите форму для выпечки (20х20 см или диаметром 20 см) бумагой так, чтобы края выступали.
Растопите сливочное масло и смешайте с мукой, сахаром и солью до однородной массы.
Распределите тесто по дну формы равномерным слоем, наколите вилкой и выпекайте 20-25 минут до золотистого цвета.
Приготовление лимонной начинки
В сотейнике смешайте сахар с лимонной цедрой, растирая для усиления аромата.
Добавьте муку и соль, перемешайте.
Отдельно взбейте яйца, желтки и лимонный сок до однородности.
Влейте яичную смесь в сахарную, тщательно перемешивая.
Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения (7-10 минут).
Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте до однородности.
Сборка пирога
Вылейте горячую начинку на испечённую основу, разровняйте.
Верните в духовку и выпекайте ещё 10-12 минут, пока начинка не стабилизируется.
Охладите пирог в форме не менее 1,5 часов.
Извлеките, нарежьте на порции, при желании украсьте сахарной пудрой и лимонной цедрой.
Полезный совет: для достижения нежного вкуса используйте качественное сливочное масло с жирностью 82%.
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.