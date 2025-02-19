Этот лимонный пирог такой нежный, что даже свекровь попросит рецепт — и готовится всего за 60 минут

Лимонный пирог — это не только изысканный десерт с освежающим вкусом, но и блюдо, которое можно приготовить без особых усилий. Сочетание хрустящей песочной основы и нежной лимонной начинки создаёт гармонию текстур и ароматов, способную покорить любого гурмана.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Ингредиенты

Для основы:

150 г муки

50 г сахара

3 г соли

85 г сливочного масла

Для лимонной начинки:

200 г сахара

180 мл лимонного сока

3 яйца

3 яичных желтка

30 г муки

цедра одного лимона

60 г сливочного масла

щепотка соли

Приготовление

Подготовка формы и основы

Разогрейте духовку до 175°C.

Застелите форму для выпечки (20х20 см или диаметром 20 см) бумагой так, чтобы края выступали.

Растопите сливочное масло и смешайте с мукой, сахаром и солью до однородной массы.

Распределите тесто по дну формы равномерным слоем, наколите вилкой и выпекайте 20-25 минут до золотистого цвета.

Приготовление лимонной начинки

В сотейнике смешайте сахар с лимонной цедрой, растирая для усиления аромата.

Добавьте муку и соль, перемешайте.

Отдельно взбейте яйца, желтки и лимонный сок до однородности.

Влейте яичную смесь в сахарную, тщательно перемешивая.

Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения (7-10 минут).

Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте до однородности.

Сборка пирога

Вылейте горячую начинку на испечённую основу, разровняйте.

Верните в духовку и выпекайте ещё 10-12 минут, пока начинка не стабилизируется.

Охладите пирог в форме не менее 1,5 часов.

Извлеките, нарежьте на порции, при желании украсьте сахарной пудрой и лимонной цедрой.

Полезный совет: для достижения нежного вкуса используйте качественное сливочное масло с жирностью 82%.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

