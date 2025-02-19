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Овощи, которые дети съедят без уговоров — этот рецепт превращает их в любимое блюдо

Еда

Овощное рагу с сосисками и кукурузой — это простое и быстрое блюдо, идеально подходящее для легкого, но сытного обеда или ужина. Всего за 35 минут можно приготовить ароматное рагу, не требующее дополнительных гарниров. Для подачи рекомендуется посыпать блюдо свежей петрушкой и предложить к нему свежий хлеб, который отлично сочетается с образовавшимся соусом.

Сосиски
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосиски

Ингредиенты на 4 порции

  • Сосиски любительские — 4 шт.
  • Кукуруза (зерна) — 400 г
  • Томаты рубленые в собственном соку — 200 г
  • Красный сладкий перец — 2 шт.
  • Цукини — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Петрушка — 30 г
  • Сушеный орегано — 1 ч. л.
  • Молотый кайенский перец — 2 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Шаги приготовления

  1. Подготовка овощей: очистить перец от семян и нарезать крупными кусками. Цукини очистить и нарезать средними кубиками. Лук нарезать тонкими полукольцами, чеснок мелко порубить.

  2. Обжарка: в широкой сковороде с толстым дном разогреть растительное масло на среднем огне. Обжарить лук и сладкий перец около 5 минут, регулярно помешивая. Добавить цукини, чеснок и орегано, уменьшить огонь и готовить еще 5 минут.

  3. Добавление основных ингредиентов: сосиски нарезать под углом на кусочки длиной примерно 3 см. Мелко порубить петрушку. В сковороду добавить кукурузу, томаты вместе с соком, сосиски и петрушку. Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить 15 минут.

  4. Приправление: посолить блюдо, добавить по вкусу кайенский и черный перец. Тщательно перемешать и снять с огня.

Для более сытного варианта можно добавить в рагу предварительно отваренный картофель. Кроме того, сосиски легко заменяются на сардельки или варено-копченую колбасу по вашему вкусу.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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