Овощи, которые дети съедят без уговоров — этот рецепт превращает их в любимое блюдо

Овощное рагу с сосисками и кукурузой — это простое и быстрое блюдо, идеально подходящее для легкого, но сытного обеда или ужина. Всего за 35 минут можно приготовить ароматное рагу, не требующее дополнительных гарниров. Для подачи рекомендуется посыпать блюдо свежей петрушкой и предложить к нему свежий хлеб, который отлично сочетается с образовавшимся соусом.
Подготовка овощей: очистить перец от семян и нарезать крупными кусками. Цукини очистить и нарезать средними кубиками. Лук нарезать тонкими полукольцами, чеснок мелко порубить.
Обжарка: в широкой сковороде с толстым дном разогреть растительное масло на среднем огне. Обжарить лук и сладкий перец около 5 минут, регулярно помешивая. Добавить цукини, чеснок и орегано, уменьшить огонь и готовить еще 5 минут.
Добавление основных ингредиентов: сосиски нарезать под углом на кусочки длиной примерно 3 см. Мелко порубить петрушку. В сковороду добавить кукурузу, томаты вместе с соком, сосиски и петрушку. Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить 15 минут.
Приправление: посолить блюдо, добавить по вкусу кайенский и черный перец. Тщательно перемешать и снять с огня.
Для более сытного варианта можно добавить в рагу предварительно отваренный картофель. Кроме того, сосиски легко заменяются на сардельки или варено-копченую колбасу по вашему вкусу.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
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