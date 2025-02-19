Овощи, которые дети съедят без уговоров — этот рецепт превращает их в любимое блюдо

Овощное рагу с сосисками и кукурузой — это простое и быстрое блюдо, идеально подходящее для легкого, но сытного обеда или ужина. Всего за 35 минут можно приготовить ароматное рагу, не требующее дополнительных гарниров. Для подачи рекомендуется посыпать блюдо свежей петрушкой и предложить к нему свежий хлеб, который отлично сочетается с образовавшимся соусом.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сосиски

Ингредиенты на 4 порции

Сосиски любительские — 4 шт.

Кукуруза (зерна) — 400 г

Томаты рубленые в собственном соку — 200 г

Красный сладкий перец — 2 шт.

Цукини — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка — 30 г

Сушеный орегано — 1 ч. л.

Молотый кайенский перец — 2 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Шаги приготовления

Подготовка овощей: очистить перец от семян и нарезать крупными кусками. Цукини очистить и нарезать средними кубиками. Лук нарезать тонкими полукольцами, чеснок мелко порубить. Обжарка: в широкой сковороде с толстым дном разогреть растительное масло на среднем огне. Обжарить лук и сладкий перец около 5 минут, регулярно помешивая. Добавить цукини, чеснок и орегано, уменьшить огонь и готовить еще 5 минут. Добавление основных ингредиентов: сосиски нарезать под углом на кусочки длиной примерно 3 см. Мелко порубить петрушку. В сковороду добавить кукурузу, томаты вместе с соком, сосиски и петрушку. Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить 15 минут. Приправление: посолить блюдо, добавить по вкусу кайенский и черный перец. Тщательно перемешать и снять с огня.

Для более сытного варианта можно добавить в рагу предварительно отваренный картофель. Кроме того, сосиски легко заменяются на сардельки или варено-копченую колбасу по вашему вкусу.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

