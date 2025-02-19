Хрустящая корочка, нежная начинка и минимум усилий: вот так должен выглядеть быстрый десерт

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Лаваш с творогом и яблоками — это быстрый и вкусный десерт, который можно приготовить за 20 минут. Тонкий лаваш наполняется нежной начинкой из творога, натертых яблок и изюма, а затем обжаривается до золотистой корочки. Такое блюдо идеально подходит для завтрака, легкого перекуса или полдника.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаваш с сыром

Ингредиенты на 4 порции

Тонкий лаваш — 2 листа

Яблоки — 2 штуки

Творог 5% — 180 г

Изюм — 30 г

Сахар — 2 столовые ложки

Сливочное масло — 50 г

Сметана и сахарная пудра — по вкусу

Приготовление

Очистите яблоки и натрите их на крупной терке. Изюм промойте и обсушите. Смешайте творог с сахаром, разотрите до однородной консистенции. Добавьте яблоки и изюм, перемешайте. Разрежьте лаваш на квадраты примерно 20x20 см. На каждый квадрат выложите начинку и сверните конвертом. Растопите сливочное масло на сковороде. Обжарьте конвертики на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон, примерно по 2 минуты с каждой. Подавайте горячими, по желанию посыпав сахарной пудрой и добавив сметану или натуральный йогурт.

Этот десерт можно подавать как горячим, так и охлажденным. Он станет отличным дополнением к чаю или кофе. Для разнообразия в начинку можно добавить корицу, орехи или заменить изюм другими сухофруктами. Лаваш с творогом и яблоками — простое и вкусное решение для тех, кто ценит быстрые и полезные блюда.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

