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Хрустящая корочка, нежная начинка и минимум усилий: вот так должен выглядеть быстрый десерт

1:46
Еда

Лаваш с творогом и яблоками — это быстрый и вкусный десерт, который можно приготовить за 20 минут. Тонкий лаваш наполняется нежной начинкой из творога, натертых яблок и изюма, а затем обжаривается до золотистой корочки. Такое блюдо идеально подходит для завтрака, легкого перекуса или полдника.

Лаваш с сыром
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш с сыром

Ингредиенты на 4 порции

  • Тонкий лаваш — 2 листа
  • Яблоки — 2 штуки
  • Творог 5% — 180 г
  • Изюм — 30 г
  • Сахар — 2 столовые ложки
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сметана и сахарная пудра — по вкусу

Приготовление

  1. Очистите яблоки и натрите их на крупной терке. Изюм промойте и обсушите.
  2. Смешайте творог с сахаром, разотрите до однородной консистенции. Добавьте яблоки и изюм, перемешайте.
  3. Разрежьте лаваш на квадраты примерно 20x20 см. На каждый квадрат выложите начинку и сверните конвертом.
  4. Растопите сливочное масло на сковороде. Обжарьте конвертики на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон, примерно по 2 минуты с каждой.
  5. Подавайте горячими, по желанию посыпав сахарной пудрой и добавив сметану или натуральный йогурт.

Этот десерт можно подавать как горячим, так и охлажденным. Он станет отличным дополнением к чаю или кофе. Для разнообразия в начинку можно добавить корицу, орехи или заменить изюм другими сухофруктами. Лаваш с творогом и яблоками — простое и вкусное решение для тех, кто ценит быстрые и полезные блюда.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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