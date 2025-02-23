Новый штраф ударит по карману водителей — подробности законопроекта

С 1 января штраф за езду без ремня безопасности уже увеличился с 1 000 до 1 500 рублей. Однако теперь депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают поднять его ещё выше — до 3 000 рублей. Соответствующий законопроект уже подготовлен и может быть рассмотрен в ближайшее время.
Инициаторы законопроекта считают, что текущие меры недостаточны для повышения безопасности на дорогах. По их мнению, более жёсткие наказания заставят водителей и пассажиров пристёгиваться, что поможет снизить смертность в ДТП.
Напомним, что последнее повышение штрафов произошло совсем недавно — с 1 января 2025 года сумма выросла с 1 000 до 1 500 рублей. Однако депутаты считают, что этого недостаточно, и предлагают более серьёзные меры. Если законопроект примут, водителям и пассажирам придётся быть ещё осторожнее, ведь нарушение правил станет ощутимо дороже.
Реме́нь безопа́сности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира автомобиля (или иного транспортного средства) на месте в случае аварии либо внезапной остановки.
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