Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
230 километров невероятных пейзажей: эта канадская трасса зимой — мечта любого путешественника
Обычный ориентир на трассе поможет вам избежать столкновения
Простой рецепт засолки сала! Гости ахнут: сало в банке по этому рецепту тает во рту
WhatsApp станет другим: ждите глобальное обновление смены цветов и новые обои
Ирина Шейк вернулась к бывшему возлюбленному Тому Брэди
Кошка орёт, и вы не знаете, что делать? Вот что поможет решить проблему
Забудьте о сложных биржах: Google сделает покупку биткоина проще, чем заказ пиццы?
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Удаляет макияж, но сушит кожу? Разбираем нюансы мицеллярной воды

Новый штраф ударит по карману водителей — подробности законопроекта

1:26
Еда

С 1 января штраф за езду без ремня безопасности уже увеличился с 1 000 до 1 500 рублей. Однако теперь депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают поднять его ещё выше — до 3 000 рублей. Соответствующий законопроект уже подготовлен и может быть рассмотрен в ближайшее время.

ремень безопасности
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ремень безопасности

Почему хотят увеличить штраф

Инициаторы законопроекта считают, что текущие меры недостаточны для повышения безопасности на дорогах. По их мнению, более жёсткие наказания заставят водителей и пассажиров пристёгиваться, что поможет снизить смертность в ДТП.

Что ещё может измениться

  • Штраф за езду на мотоцикле или мопеде без шлема, а также за перевозку пассажиров без застёгнутого шлема также могут повысить до 3 000 рублей.
  • По мнению авторов инициативы, это поможет повысить дисциплину среди водителей и мотоциклистов.

Напомним, что последнее повышение штрафов произошло совсем недавно — с 1 января 2025 года сумма выросла с 1 000 до 1 500 рублей. Однако депутаты считают, что этого недостаточно, и предлагают более серьёзные меры. Если законопроект примут, водителям и пассажирам придётся быть ещё осторожнее, ведь нарушение правил станет ощутимо дороже.

Уточнения

Реме́нь безопа́сности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира автомобиля (или иного транспортного средства) на месте в случае аварии либо внезапной остановки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Недвижимость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту Аудио 
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Недвижимость
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места Аудио 
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Домашние животные
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Сводка с фронта: ВС РФ ворвались в Пятихатки — враг бежит, в Кривом Роге уничтожены иностранные советники Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
230 километров невероятных пейзажей: эта канадская трасса зимой — мечта любого путешественника
Обычный ориентир на трассе поможет вам избежать столкновения
Простой рецепт засолки сала! Гости ахнут: сало в банке по этому рецепту тает во рту
WhatsApp станет другим: ждите глобальное обновление смены цветов и новые обои
Ирина Шейк вернулась к бывшему возлюбленному Тому Брэди
Кошка орёт, и вы не знаете, что делать? Вот что поможет решить проблему
Забудьте о сложных биржах: Google сделает покупку биткоина проще, чем заказ пиццы?
Сводка с фронта: ВС РФ ворвались в Пятихатки — враг бежит, в Кривом Роге уничтожены иностранные советники
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Удаляет макияж, но сушит кожу? Разбираем нюансы мицеллярной воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.