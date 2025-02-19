Панкейки за 10 минут: секретный рецепт, который покорит всех

Время приготовления: 25 минут Рецепт на: 1 персону
Фото: Own work by Chefkitchen90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
панкейк
Ингредиенты на 1 порцию:
Пшеничная мука: 200 г
Молоко: 250 мл
Яйцо куриное: 1 шт.
Сахар: 2 ст. л.
Разрыхлитель: 1 ч. л.
Сливочное масло (растопленное): 30 г
Сахар ванильный: 1 ч. л.
Соль: 1 щепотка
Пошаговый рецепт:
В глубокой миске смешайте мучные ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. В другой миске взбейте яйцо с молоком и растопленным сливочным маслом. Постепенно добавляйте жидкие ингредиенты к сухим, постоянно помешивая венчиком до получения однородной массы.
Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте её растительным или сливочным маслом.
Вылейте небольшое количество теста на сковороду, формируя круги. Жарьте панкейки с каждой стороны по 1–2 минуты, до появления золотистой корочки и пузырьков на поверхности.
Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде. Тесто готовится на основе молока с добавлением крахмала и растопленного сливочного масла.