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Панкейки за 10 минут: секретный рецепт, который покорит всех

1:17
Еда

Время приготовления: 25 минут
Рецепт на: 1 персону

панкейк
Фото: Own work by Chefkitchen90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
панкейк

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Пшеничная мука: 200 г
  •  Молоко: 250 мл
  •  Яйцо куриное: 1 шт.
  •  Сахар: 2 ст. л.
  •  Разрыхлитель: 1 ч. л.
  •  Сливочное масло (растопленное): 30 г
  •  Сахар ванильный: 1 ч. л.
  •  Соль: 1 щепотка

Пошаговый рецепт:

  1. В глубокой миске смешайте мучные ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. В другой миске взбейте яйцо с молоком и растопленным сливочным маслом. Постепенно добавляйте жидкие ингредиенты к сухим, постоянно помешивая венчиком до получения однородной массы.
  2. Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте её растительным или сливочным маслом.
  3. Вылейте небольшое количество теста на сковороду, формируя круги. Жарьте панкейки с каждой стороны по 1–2 минуты, до появления золотистой корочки и пузырьков на поверхности.
  4. Готовые панкейки сервируйте стопкой, полив кленовым сиропом, медом или добавив свежие ягоды.

Уточнения

Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде. Тесто готовится на основе молока с добавлением крахмала и растопленного сливочного масла.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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