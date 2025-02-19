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Этот молочный продукт содержит рекордное количество белка

1:05
Еда

Молоко сегодня доступно на любой вкус: на полках магазинов можно найти как традиционное коровье, так и разнообразные растительные аналоги. Каждый вид отличается своим вкусом и питательными свойствами. Но в каком варианте содержится наибольшее количество белка?

Молочные продукты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молочные продукты

Как сообщает издание Daily Meal со ссылкой на исследования, коровье молоко обладает самым биодоступным белком. В его составе также присутствуют незаменимые аминокислоты, витамин D и кальций, которые необходимы для здоровья костей, мышц и крепкого иммунитета.

Если сравнить коровье молоко с растительными сортами, разница в содержании белка будет просто удивительной: в миндальном и овсяном молоке может быть менее 1 г белка.
Что же делать тем, кто не переносит лактозу или предпочитает избегать животного молока? В таком случае стоит обратить внимание на соевое или гороховое молоко, так как они имеют более высокую питательную ценность.

Уточнения

Лакто́за или молочный сахар— углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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