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Все ели мясо без страха, пока не появились эти доказательства

1:10
Еда

Мясо — основа многих блюд, но можно ли есть его без ограничений? Доктор Александр Мясников предупреждает: чрезмерное увлечение этим продуктом может иметь серьёзные последствия для здоровья.

Сырое мясо на столе
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырое мясо на столе

Опасно ли мясо для сердца

Раньше врачи считали, что мясо негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако с годами исследования показали, что связь не такая однозначная. На сегодняшний день однозначных доказательств вреда мяса для сердца нет, но ученые продолжают изучать этот вопрос.

А вот связь с онкологией доказана

По словам Мясникова, частое употребление красного мяса напрямую связано с риском развития рака кишечника. Это уже подтверждённый факт, а значит, стоит пересмотреть свои пищевые привычки.

Сколько мяса можно есть

"Красное мясо стоит есть не чаще трёх раз в неделю", — отметил врач в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Таким образом, мясо не стоит исключать полностью, но важно соблюдать меру, чтобы не подвергать здоровье лишнему риску.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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