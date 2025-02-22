Все ели мясо без страха, пока не появились эти доказательства

Мясо — основа многих блюд, но можно ли есть его без ограничений? Доктор Александр Мясников предупреждает: чрезмерное увлечение этим продуктом может иметь серьёзные последствия для здоровья.
Раньше врачи считали, что мясо негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако с годами исследования показали, что связь не такая однозначная. На сегодняшний день однозначных доказательств вреда мяса для сердца нет, но ученые продолжают изучать этот вопрос.
По словам Мясникова, частое употребление красного мяса напрямую связано с риском развития рака кишечника. Это уже подтверждённый факт, а значит, стоит пересмотреть свои пищевые привычки.
"Красное мясо стоит есть не чаще трёх раз в неделю", — отметил врач в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
Таким образом, мясо не стоит исключать полностью, но важно соблюдать меру, чтобы не подвергать здоровье лишнему риску.
Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
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