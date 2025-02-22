Осторожно, облепиха: в каких случаях эта ягода может навредить организму

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Облепиха — настоящий витаминный кладезь, особенно в сезон простуд. Она укрепляет иммунитет, омолаживает организм благодаря витамину Е и жирным кислотам. Но, как оказалось, не всем эта яркая ягода полезна. В некоторых случаях она может даже навредить.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Облепиха

Когда облепиха может быть опасной?

Диетолог Дарья Русакова объяснила, что существуют заболевания, при которых облепиху стоит исключить из рациона. В первую очередь это касается:

Сахарного диабета;

Болезней ЖКТ (гастрит, язва, повышенная кислотность);

Заболеваний почек и желчного пузыря.

Чем опасна облепиха

Замедляет свертываемость крови

Это может повлиять на действие некоторых лекарств и даже привести к проблемам с метаболизмом медикаментов. Раздражает слизистую желудка

Кислоты, содержащиеся в облепихе, могут усугубить воспалительные процессы в желудке и кишечнике.

Стоит ли отказываться от облепихи

Если у вас нет противопоказаний, облепиха останется отличным источником витаминов. Но если есть проблемы с ЖКТ, кровообращением или почками, лучше проконсультироваться с врачом перед её употреблением.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).





Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

