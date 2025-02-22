Осторожно, облепиха: в каких случаях эта ягода может навредить организму

Облепиха — настоящий витаминный кладезь, особенно в сезон простуд. Она укрепляет иммунитет, омолаживает организм благодаря витамину Е и жирным кислотам. Но, как оказалось, не всем эта яркая ягода полезна. В некоторых случаях она может даже навредить.
Диетолог Дарья Русакова объяснила, что существуют заболевания, при которых облепиху стоит исключить из рациона. В первую очередь это касается:
Замедляет свертываемость крови
Это может повлиять на действие некоторых лекарств и даже привести к проблемам с метаболизмом медикаментов.
Раздражает слизистую желудка
Кислоты, содержащиеся в облепихе, могут усугубить воспалительные процессы в желудке и кишечнике.
Если у вас нет противопоказаний, облепиха останется отличным источником витаминов. Но если есть проблемы с ЖКТ, кровообращением или почками, лучше проконсультироваться с врачом перед её употреблением.
Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).
Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.
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