Жарить или не жарить? Какое масло безопасно, а какое вредно

Выбирая подсолнечное масло, многие обращают внимание только на цену, но это может быть ошибкой. От состава масла зависит не только его польза, но и возможность использовать его для жарки. Какие виды масла действительно подходят для приготовления пищи?
Диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на "Россия 1" объяснил, что не каждое подсолнечное масло одинаково полезно. Главное, на что нужно смотреть, — это содержание олеиновой кислоты.
Этот компонент:
Особенно важно включать его в рацион, если вы занимаетесь спортом или подвергаетесь физическим нагрузкам.
По словам доктора Сергея Агапкина, подсолнечное масло бывает низкоолеиновым (менее 28% олеиновой кислоты) и высокоолеиновым (более 75%).
Высокоолеиновое масло имеет важные преимущества:
Поэтому перед покупкой стоит внимательно изучать этикетку. Если в составе высокое содержание олеиновой кислоты — масло будет более устойчивым к нагреванию и безопасным для приготовления пищи.
Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного. Наиболее распространённый вид растительного масла в России и Украине, которые лидируют по его производству в мире.
Олеиновая кислота (цис-9-октадеценовая кислота) СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН — мононенасыщенная жирная кислота. Относится к группе омега-9 ненасыщенных жирных кислот.
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