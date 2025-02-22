Жарить или не жарить? Какое масло безопасно, а какое вредно

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбирая подсолнечное масло, многие обращают внимание только на цену, но это может быть ошибкой. От состава масла зависит не только его польза, но и возможность использовать его для жарки. Какие виды масла действительно подходят для приготовления пищи?

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подсолнечное масло

Секрет в олеиновой кислоте

Диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на "Россия 1" объяснил, что не каждое подсолнечное масло одинаково полезно. Главное, на что нужно смотреть, — это содержание олеиновой кислоты.

Этот компонент:

Снижает артериальное давление

Положительно влияет на работу мозга

Замедляет старение кожи

Особенно важно включать его в рацион, если вы занимаетесь спортом или подвергаетесь физическим нагрузкам.

Какое масло лучше выбрать

По словам доктора Сергея Агапкина, подсолнечное масло бывает низкоолеиновым (менее 28% олеиновой кислоты) и высокоолеиновым (более 75%).

Высокоолеиновое масло имеет важные преимущества:

Подходит для жарки, так как не образует трансжиров

Обладает нейтральным вкусом и светло-жёлтым цветом

Дольше сохраняет полезные свойства при термической обработке

Поэтому перед покупкой стоит внимательно изучать этикетку. Если в составе высокое содержание олеиновой кислоты — масло будет более устойчивым к нагреванию и безопасным для приготовления пищи.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного. Наиболее распространённый вид растительного масла в России и Украине, которые лидируют по его производству в мире.





Олеиновая кислота (цис-9-октадеценовая кислота) СН 3 (СН 2 ) 7 СН=СН(СН 2 ) 7 СООН — мононенасыщенная жирная кислота. Относится к группе омега-9 ненасыщенных жирных кислот.

