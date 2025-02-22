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Жарить или не жарить? Какое масло безопасно, а какое вредно

1:31
Еда

Выбирая подсолнечное масло, многие обращают внимание только на цену, но это может быть ошибкой. От состава масла зависит не только его польза, но и возможность использовать его для жарки. Какие виды масла действительно подходят для приготовления пищи?

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Секрет в олеиновой кислоте

Диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на "Россия 1" объяснил, что не каждое подсолнечное масло одинаково полезно. Главное, на что нужно смотреть, — это содержание олеиновой кислоты.

Этот компонент:

  • Снижает артериальное давление
  • Положительно влияет на работу мозга
  • Замедляет старение кожи

Особенно важно включать его в рацион, если вы занимаетесь спортом или подвергаетесь физическим нагрузкам.

Какое масло лучше выбрать

По словам доктора Сергея Агапкина, подсолнечное масло бывает низкоолеиновым (менее 28% олеиновой кислоты) и высокоолеиновым (более 75%).

Высокоолеиновое масло имеет важные преимущества:

  • Подходит для жарки, так как не образует трансжиров
  • Обладает нейтральным вкусом и светло-жёлтым цветом
  • Дольше сохраняет полезные свойства при термической обработке

Поэтому перед покупкой стоит внимательно изучать этикетку. Если в составе высокое содержание олеиновой кислоты — масло будет более устойчивым к нагреванию и безопасным для приготовления пищи.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного. Наиболее распространённый вид растительного масла в России и Украине, которые лидируют по его производству в мире.
 

Олеиновая кислота (цис-9-октадеценовая кислота) СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН — мононенасыщенная жирная кислота. Относится к группе омега-9 ненасыщенных жирных кислот.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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