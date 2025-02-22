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Мужчинам не нужна клетчатка? В чем главное отличие мужского и женского рациона

1:51
Еда

Многие женщины, заботясь о здоровье своей второй половины, стараются привить мужчине свои пищевые привычки. Однако мужскому организму нужен совершенно другой рацион. Почему? Объясняет диетолог.

Мужчина завтракает
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Мужчина завтракает

Мужской организм требует больше калорий и белка

Диетолог Дарья Русакова отметила, что из-за физиологических различий питание мужчин и женщин должно быть разным. Мужчины обладают большей мышечной массой, а значит, им требуется больше калорий и белка.

Нормы потребления:

  • Белок: 0,8 г на 1 кг веса, что в среднем составляет 70-120 г в сутки
  • Калорийность: 2000-3500 Ккал в день в зависимости от физической нагрузки
  • Для женщин калораж ниже — 1600-1800 Ккал

Какие продукты должны быть в рационе мужчины

Просто увеличивать порции недостаточно. Организму мужчины нужны особые нутриенты:

  • Мясо, творог, яйца — источник белка для восстановления мышц
  • Рыба и морепродукты — могут быть в рационе, но не так насыщают, как мясо
  • Крупы и картофель — углеводы, которые дают энергию (если нет проблем с весом)
  • Жиры — норма для мужчин 10-12%, для женщин — до 20%
  • Клетчатка — в мужском рационе ее требуется меньше

Но есть нюансы…

Несмотря на общие рекомендации, диетолог подчеркивает, что питание зависит от множества факторов: климата, физической активности, состояния здоровья и индивидуальных особенностей.

Хотите поддерживать мужское здоровье? Не пытайтесь просто уменьшить порции или заменить мясо овощами. Подходите к питанию осознанно!

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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