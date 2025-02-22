Мужчинам не нужна клетчатка? В чем главное отличие мужского и женского рациона

Многие женщины, заботясь о здоровье своей второй половины, стараются привить мужчине свои пищевые привычки. Однако мужскому организму нужен совершенно другой рацион. Почему? Объясняет диетолог.
Диетолог Дарья Русакова отметила, что из-за физиологических различий питание мужчин и женщин должно быть разным. Мужчины обладают большей мышечной массой, а значит, им требуется больше калорий и белка.
Нормы потребления:
Просто увеличивать порции недостаточно. Организму мужчины нужны особые нутриенты:
Несмотря на общие рекомендации, диетолог подчеркивает, что питание зависит от множества факторов: климата, физической активности, состояния здоровья и индивидуальных особенностей.
Хотите поддерживать мужское здоровье? Не пытайтесь просто уменьшить порции или заменить мясо овощами. Подходите к питанию осознанно!
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.
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