Простое печенье, а вкус как в детстве — рецепт, который стоит попробовать

Домашнее печенье — это не просто десерт, а настоящий уют в доме. Никакие магазинные сладости не заменят свежего, ароматного выпеченного своими руками лакомства. А если добавить творог, печенье получится не только вкусным, но и нежным, мягким и полезным.
Чтобы приготовить идеальное творожное печенье, понадобятся:
Печенье получается воздушным, слегка рассыпчатым и идеально сочетается с чаем или молоком.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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