Простое печенье, а вкус как в детстве — рецепт, который стоит попробовать

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашнее печенье — это не просто десерт, а настоящий уют в доме. Никакие магазинные сладости не заменят свежего, ароматного выпеченного своими руками лакомства. А если добавить творог, печенье получится не только вкусным, но и нежным, мягким и полезным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Печенье

Простой рецепт творожного печенья

Чтобы приготовить идеальное творожное печенье, понадобятся:

180 г творога

1 яйцо

100 г сливочного масла

80 г сахара

250 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

Немного ванилина (по желанию)

Как приготовить:

Разомните творог в глубокой миске, чтобы не осталось крупных комочков. Добавьте яйцо и сахар, тщательно перемешайте. Просейте муку вместе с разрыхлителем и ванилином. Постепенно вводите муку в творожную массу, замешивая мягкое тесто. Оно должно получиться слегка липким, но не забитым. Разогрейте духовку до 180°C. Застелите противень пергаментом, сформируйте из теста небольшие печенья и разложите их на расстоянии друг от друга. Выпекайте 20–25 минут, пока печенье не приобретёт золотистый цвет. Дайте ему остыть, после чего наслаждайтесь вкусом.

Печенье получается воздушным, слегка рассыпчатым и идеально сочетается с чаем или молоком.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.



Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

