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Простое печенье, а вкус как в детстве — рецепт, который стоит попробовать

1:28
Еда

Домашнее печенье — это не просто десерт, а настоящий уют в доме. Никакие магазинные сладости не заменят свежего, ароматного выпеченного своими руками лакомства. А если добавить творог, печенье получится не только вкусным, но и нежным, мягким и полезным.

Печенье
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Печенье

Простой рецепт творожного печенья

Чтобы приготовить идеальное творожное печенье, понадобятся:

  • 180 г творога
  • 1 яйцо
  • 100 г сливочного масла
  • 80 г сахара
  • 250 г муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • Немного ванилина (по желанию)

Как приготовить:

  1. Разомните творог в глубокой миске, чтобы не осталось крупных комочков.
  2. Добавьте яйцо и сахар, тщательно перемешайте.
  3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и ванилином.
  4. Постепенно вводите муку в творожную массу, замешивая мягкое тесто. Оно должно получиться слегка липким, но не забитым.
  5. Разогрейте духовку до 180°C.
  6. Застелите противень пергаментом, сформируйте из теста небольшие печенья и разложите их на расстоянии друг от друга.
  7. Выпекайте 20–25 минут, пока печенье не приобретёт золотистый цвет.
  8. Дайте ему остыть, после чего наслаждайтесь вкусом.

Печенье получается воздушным, слегка рассыпчатым и идеально сочетается с чаем или молоком.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

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Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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