Как похудеть на пельменях: превратить это блюдо в диетическое поможет нехитрый способ

О преимуществах главного русского национального блюда — пельменях, рассказала Юлия Чехонина, врач-диетолог, КМН, старший научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".
Многие люди думают, что пельмени не самая здоровая еда.
Эксперт уверяет, что на самом деле мука и мясо не имеют прямого отношения к набору веса. Это натуральные, полезные продукты: мука дает необходимый углеводный компонент и это не самый высококалорийный продукт. А мясо полезно, это всем известно.
"Пельмени относят к сбалансированным продуктам, потому что растительный белок муки и животные белки мяса дают выгодный аминокислотный состав готового блюда. Поэтому причиной лишних килограммов может стать разве что неконтролируемое употребление пельменей", — отметила диетолог.
Однако есть это блюдо стоит не вечером, в утром. Так вы получите практически идеальный завтрак: пельмени быстро готовятся и насыщают организм белками и углеводами.
Диетолог добавила, что лучше, чтобы порция пельменей за один прием пищи не превышала 500 ккал. В 100 граммах пельменей содержится примерно 220 калорий. Этот завтрак не помешает вам держать вес под контролем.
Кстати, способ снизить калорийность — есть пельмени с бульоном. Тогда вы быстрее насытитесь, но скушаете меньше пельменей.
"Если вы сами лепите пельмени, то можете выбрать "диетический” вариант, пуская на фарш сорта мяса с невысоким содержанием жира: постную говядину или говядину в сочетании с нежирными сортами свинины", — цитирует диетолога KP. RU.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.
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