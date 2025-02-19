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Как похудеть на пельменях: превратить это блюдо в диетическое поможет нехитрый способ

1:48
Еда

О преимуществах главного русского национального блюда — пельменях, рассказала Юлия Чехонина, врач-диетолог, КМН, старший научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".

Пельмени
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Многие люди думают, что пельмени не самая здоровая еда.

Эксперт уверяет, что на самом деле мука и мясо не имеют прямого отношения к набору веса. Это натуральные, полезные продукты: мука дает необходимый углеводный компонент и это не самый высококалорийный продукт. А мясо полезно, это всем известно.

"Пельмени относят к сбалансированным продуктам, потому что растительный белок муки и животные белки мяса дают выгодный аминокислотный состав готового блюда. Поэтому причиной лишних килограммов может стать разве что неконтролируемое употребление пельменей", — отметила диетолог.

Однако есть это блюдо стоит не вечером, в утром. Так вы получите практически идеальный завтрак: пельмени быстро готовятся и насыщают организм белками и углеводами.

Диетолог добавила, что лучше, чтобы порция пельменей за один прием пищи не превышала 500 ккал. В 100 граммах пельменей содержится примерно 220 калорий. Этот завтрак не помешает вам держать вес под контролем.

Кстати, способ снизить калорийность — есть пельмени с бульоном. Тогда вы быстрее насытитесь, но скушаете меньше пельменей.

"Если вы сами лепите пельмени, то можете выбрать "диетический” вариант, пуская на фарш сорта мяса с невысоким содержанием жира: постную говядину или говядину в сочетании с нежирными сортами свинины", — цитирует диетолога KP. RU.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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