Какие специи нельзя добавлять в борщ? Распространенная ошибка многих хозяек

Борщ и щи — блюда, которые у каждого получаются по-своему. Кто-то делает их насыщенными, кто-то — легкими, а главное отличие кроется в специях. Какие же приправы действительно нужны для классических рецептов?
Хотя борщ и щи считаются народными блюдами, со временем их вкус начали дополнять новыми ингредиентами. Сегодня в рецептах можно встретить тмин, куркуму, розмарин и даже кардамон. Но стоит ли добавлять в традиционные русские супы специи, которые изначально им не были свойственны?
Шеф-повар Святослав Спиваков считает, что сложные "композиции" из специй в этих блюдах не нужны. В интервью он отметил, что классика всегда выигрывает.
"Считаю, что лучше готовить классику. Это чеснок, соль, перец — для щей, а для борща еще уксус", — подчеркнул эксперт.
Основной вкус борща и щей создают сами продукты: капуста, свекла, мясной бульон. Добавление множества специй может изменить привычный вкус, и блюдо перестанет быть тем самым домашним супом, который все любят.
Конечно, если хочется экспериментов, никто не запрещает добавлять необычные ингредиенты. Но если речь идет о традиционной рецептуре, лучше ограничиться базовыми приправами, которые не заглушат натуральный вкус супа.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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