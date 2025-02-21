Какие специи нельзя добавлять в борщ? Распространенная ошибка многих хозяек

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Борщ и щи — блюда, которые у каждого получаются по-своему. Кто-то делает их насыщенными, кто-то — легкими, а главное отличие кроется в специях. Какие же приправы действительно нужны для классических рецептов?

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борщ

Классика против экспериментов

Хотя борщ и щи считаются народными блюдами, со временем их вкус начали дополнять новыми ингредиентами. Сегодня в рецептах можно встретить тмин, куркуму, розмарин и даже кардамон. Но стоит ли добавлять в традиционные русские супы специи, которые изначально им не были свойственны?

Мнение шеф-повара

Шеф-повар Святослав Спиваков считает, что сложные "композиции" из специй в этих блюдах не нужны. В интервью он отметил, что классика всегда выигрывает.

"Считаю, что лучше готовить классику. Это чеснок, соль, перец — для щей, а для борща еще уксус", — подчеркнул эксперт.

Почему не стоит увлекаться специями

Основной вкус борща и щей создают сами продукты: капуста, свекла, мясной бульон. Добавление множества специй может изменить привычный вкус, и блюдо перестанет быть тем самым домашним супом, который все любят.

Конечно, если хочется экспериментов, никто не запрещает добавлять необычные ингредиенты. Но если речь идет о традиционной рецептуре, лучше ограничиться базовыми приправами, которые не заглушат натуральный вкус супа.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



