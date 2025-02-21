Этот блинный торт исчез со стола за 5 минут — все просили рецепт

Блинчики с начинкой — это всегда вкусно, но кто сказал, что их обязательно нужно заворачивать в трубочки или конвертики? Есть способ, который не только экономит время, но и делает блюдо эффектным и невероятно вкусным — блинный торт.
Начнем с самого главного — эластичных и тонких блинов. Для теста понадобится:
Смешайте яйца с сахаром и солью, влейте молоко, постепенно добавляя муку, чтобы не было комков. В последнюю очередь добавьте масло. Выпекайте блины на разогретой сковороде, смазанной небольшим количеством масла, до золотистого цвета.
Вот где можно дать волю фантазии!
Соберите торт, щедро промазывая каждый блин начинкой и укладывая их друг на друга. Верхний слой можно украсить шоколадной глазурью или сахарной пудрой (для сладкого варианта), а в несладком — смазать сметаной и посыпать зеленью.
Чтобы блинный торт стал действительно нежным, отправьте его в холодильник на несколько часов. За это время слои пропитаются, и он станет еще вкуснее. Подавать лучше нарезанным на порционные кусочки, как обычный торт.
Попробуйте этот способ подачи блинов — гости точно будут в восторге!
Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.
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