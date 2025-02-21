Этот блинный торт исчез со стола за 5 минут — все просили рецепт

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Блинчики с начинкой — это всегда вкусно, но кто сказал, что их обязательно нужно заворачивать в трубочки или конвертики? Есть способ, который не только экономит время, но и делает блюдо эффектным и невероятно вкусным — блинный торт.

Фото: commons.wikimedia.org by Laitr Keiows, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блинный торт

Идеальные блины для блинного торта

Начнем с самого главного — эластичных и тонких блинов. Для теста понадобится:

2 яйца

2 ст. л. сахара

Щепотка соли

2 стакана молока

1,5 стакана муки

2 ст. л. растительного масла

Смешайте яйца с сахаром и солью, влейте молоко, постепенно добавляя муку, чтобы не было комков. В последнюю очередь добавьте масло. Выпекайте блины на разогретой сковороде, смазанной небольшим количеством масла, до золотистого цвета.

Начинка — выбирайте на свой вкус

Вот где можно дать волю фантазии!

Сладкие варианты: творог с сахаром, взбитые сливки, варенье, свежие ягоды или сгущенное молоко.

Сытные начинки: обжаренные грибы, курица с сыром, красная рыба, ветчина с творожным сыром.

Соберите торт, щедро промазывая каждый блин начинкой и укладывая их друг на друга. Верхний слой можно украсить шоколадной глазурью или сахарной пудрой (для сладкого варианта), а в несладком — смазать сметаной и посыпать зеленью.

Главный секрет — время на пропитку

Чтобы блинный торт стал действительно нежным, отправьте его в холодильник на несколько часов. За это время слои пропитаются, и он станет еще вкуснее. Подавать лучше нарезанным на порционные кусочки, как обычный торт.

Попробуйте этот способ подачи блинов — гости точно будут в восторге!

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.



