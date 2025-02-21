Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Ужин — это не просто последний прием пищи за день. Он должен быть лёгким, но питательным, чтобы не перегружать пищеварение и при этом дать организму все необходимые вещества для восстановления. Что же лучше всего съесть перед сном?

Фото: wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пара готовит ужин

1. Куриная грудка — источник белка без лишнего жира

Запечённая с овощами или специями куриная грудка обеспечит организм белком, необходимым для восстановления мышечной ткани. Главное — соблюдать умеренность: порция не должна превышать 150 г, чтобы не перегружать желудок.

2. Рыба на пару — лёгкость и польза

Нежирные сорта рыбы, такие как хек, треска, минтай или судак, легко усваиваются и снабжают организм полезными жирными кислотами. Оптимальный способ приготовления — запекание или готовка на пару.

3. Овощи — универсальный гарнир

Овощи можно есть сырыми, готовить на пару или делать из них суп-пюре. Они насыщают клетчаткой, витаминами и микроэлементами, не нагружая пищеварительную систему.

4. Яйца — не только на завтрак

Запечённый омлет или фриттата — отличный вариант для ужина. Белок яиц способствует восстановлению мышц, а в сочетании с овощами делает блюдо сбалансированным и питательным.

5. Морепродукты — лёгкий, но сытный ужин

Креветки, кальмары или мидии, дополненные зеленью и авокадо, не перегружают желудок и насыщают организм белком, минералами и полезными жирами.

6. Орехи — полезный перекус перед сном

Горсть орехов (миндаль, грецкие или кешью) обеспечит магнием и витаминами группы B, которые помогают расслабиться и справиться с накопленным за день стрессом.

7. Кисломолочные продукты — залог комфортного пищеварения

Натуральный йогурт или кефир поддерживают микрофлору кишечника, способствуют спокойному сну и улучшают пищеварение.

Как правильно готовить ужин

Чтобы сделать его максимально полезным, лучше отказаться от жарки в пользу запекания, тушения или приготовления на пару. Такой ужин не только подарит лёгкость, но и поможет проснуться бодрым и полным сил.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.







Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды.

