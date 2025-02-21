Картофельное пюре — один из самых популярных гарниров в России, но не все знают, как сделать его вкус ещё более насыщенным и ароматным. Мы поделимся секретом, который поможет вам достичь этой цели.
Просто нужно в процессе варки картофеля добавить один необычный ингредиент — чеснок. Лучше всего предварительно раздавить зубчики чеснока с помощью пресса.
После того как картофель сварится, чеснок нужно извлечь из кастрюли и выбросить. Затем можно приступать к приготовлению пюре, добавляя молоко, сливки или сметану по вкусу.
Чеснок придаст картофельному пюре неповторимый аромат и насыщенный вкус, который обязательно оценят ваши близкие. Попробуйте этот кулинарный трюк, и ваш ужин станет ещё вкуснее!
Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?