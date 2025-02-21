Кулинарный трюк, который сделает ваше картофельное пюре ароматным и незабываемым

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельное пюре — один из самых популярных гарниров в России, но не все знают, как сделать его вкус ещё более насыщенным и ароматным. Мы поделимся секретом, который поможет вам достичь этой цели.

Фото: commons.wikimedia.org by Racerkaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельное пюре

Просто нужно в процессе варки картофеля добавить один необычный ингредиент — чеснок. Лучше всего предварительно раздавить зубчики чеснока с помощью пресса.

После того как картофель сварится, чеснок нужно извлечь из кастрюли и выбросить. Затем можно приступать к приготовлению пюре, добавляя молоко, сливки или сметану по вкусу.

Чеснок придаст картофельному пюре неповторимый аромат и насыщенный вкус, который обязательно оценят ваши близкие. Попробуйте этот кулинарный трюк, и ваш ужин станет ещё вкуснее!

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.



Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



