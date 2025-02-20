Имбирные капкейки с корицей — идеальное лакомство для холодных дней

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Имбирные капкейки — это не только вкусно, но и полезно! Они обладают ярким ароматом имбиря и корицы, которые не только придают десерту неповторимый вкус, но и обладают множеством полезных свойств. Следуя нашему рецепту, вы сможете приготовить простые капкейки, которые понравятся всей семье.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капкейки

Ингредиенты:

200 г пшеничной муки

100 г сахарного песка

1 ч. л. молотого имбиря

1 ч. л. корицы

1 яйцо

100 мл свежевыжатого апельсинового сока

200 мл густых сливок

Сахарная пудра для украшения

Приготовление:

В глубокой миске соедините сухие ингредиенты: муку, сахар, молотый имбирь и корицу. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте. Влейте апельсиновый сок и еще раз перемешайте до получения однородной массы. Разложите тесто по формочкам для капкейков, заполняя их примерно на две трети. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут. Для крема взбейте густые сливки с сахарной пудрой до образования устойчивых пиков. Когда капкейки будут готовы, дайте им немного остыть. С помощью кондитерского мешка или ложки украсьте каждый капкейк сливочным кремом.

Уточнения

Капкейк (англ. cupcake — букв. «чашечный торт», также сказочный торт fairy cake) — американское название кекса.

