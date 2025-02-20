Имбирные капкейки с корицей — идеальное лакомство для холодных дней

Имбирные капкейки — это не только вкусно, но и полезно! Они обладают ярким ароматом имбиря и корицы, которые не только придают десерту неповторимый вкус, но и обладают множеством полезных свойств. Следуя нашему рецепту, вы сможете приготовить простые капкейки, которые понравятся всей семье.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капкейки
Ингредиенты:
200 г пшеничной муки
100 г сахарного песка
1 ч. л. молотого имбиря
1 ч. л. корицы
1 яйцо
100 мл свежевыжатого апельсинового сока
200 мл густых сливок
Сахарная пудра для украшения
Приготовление:
В глубокой миске соедините сухие ингредиенты: муку, сахар, молотый имбирь и корицу.
Добавьте яйцо и тщательно перемешайте.
Влейте апельсиновый сок и еще раз перемешайте до получения однородной массы.
Разложите тесто по формочкам для капкейков, заполняя их примерно на две трети.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.
Для крема взбейте густые сливки с сахарной пудрой до образования устойчивых пиков.
Когда капкейки будут готовы, дайте им немного остыть. С помощью кондитерского мешка или ложки украсьте каждый капкейк сливочным кремом.
Уточнения
Капкейк (англ. cupcake — букв. «чашечный торт», также сказочный тортfairy cake) — американское название кекса.